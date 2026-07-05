بقاع متبرکه قم آماده میزبانی ۱۱ هزار زائر مراسم تشییع قائد شهید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس اسکندری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تمهیدات گسترده پیشبینی شده برای میزبانی از زائران و عزادارانی که برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی قم میشوند اظهار کرد: صحنها، زائرسراها، سوئیتها و دیگر فضاهای اقامتی ۱۷ بقعه متبرکه استان برای اسکان رایگان حاضران در این مراسم آمادهسازی شده است.
وی گفت: مجموع ظرفیت اسکان این بقاع متبرکه به ۱۱ هزار و ۵۹۰ نفر میرسد و تلاش شده است تمامی امکانات موجود برای رفاه زائران و عزاداران به کار گرفته شود تا خدماترسانی در شأن این مراسم بزرگ انجام شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: همزمان با برگزاری این آیین، ۱۷ موکب در جوار بقاع متبرکه استان برپا خواهد شد تا علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، بخشی از نیازهای زائران و شرکتکنندگان در مراسم را تأمین کنند.
وی ادامه داد: این مواکب در جوار آستان مقدس امامزادگان جعفر شهید(ع)، جعفر(ع) روستای زواریان، پنج امامزادگان(ع)، جمالالدین(ع)، سیدعلی(ع)، احمد بن قاسم(ع)، جمال غریب(ع)، چهار امامزادگان(ع)، عبدالله(ع) روستای قلعهچم، محمد غائب(ع)، سید معصوم(ع)، عبدالله ابیض(ع)، ابراهیم و محمد(ع)، موسی مبرقع(ع)، سلطان محمد شریف(ع)، علی بن جعفر(ع) و همچنین مزار مقدس شیخان مستقر خواهند شد.
خدمات اسکان و پذیرایی به صورت رایگان ارائه میشود
اسکندری بیان کرد: برنامهریزی لازم برای تأمین نیازهای رفاهی زائران نیز انجام شده است و در مدت دو روز برگزاری مراسم، روزانه ۱۵ هزار وعده صبحانه، ناهار و شام میان افراد اسکان یافته در این مراکز توزیع خواهد شد.
وی افزود: اسکان در تمامی بقاع متبرکه پیشبینی شده کاملاً رایگان است و از زائران و شرکتکنندگان در مراسم هیچگونه هزینهای دریافت نخواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: علاوه بر خدمات اسکان و تغذیه، ایستگاههای صلواتی نیز در جوار بقاع شاخص استان برپا میشوند و با توزیع آب، چای، شربت و دیگر اقلام پذیرایی، به خدمترسانی به عزاداران خواهند پرداخت.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با این مراسم، پوسترهایی مزین به تمثال مبارک رهبر شهید انقلاب نیز چاپ و میان زائران و حاضران در آیین تشییع توزیع خواهد شد.
۳۵۰ خادم برای خدمترسانی سازماندهی شدند
اسکندری اظهار کرد: برای تسهیل حضور زائرانی که با خودروهای شخصی به قم سفر میکنند، فضاهای بیرونی آستان مقدس امامزادگان عبدالله ابیض(ع)، سید معصوم(ع) و شاه جمال(ع) به عنوان محل پارک خودروها در نظر گرفته شده تا بخشی از نیازهای ترافیکی و خدماتی این مراسم پوشش داده شود.
وی گفت: در مجموع ۳۵۰ نفر از خادمان بقاع متبرکه، خادمان افتخاری، مدیران اجرایی و مسئولان مراکز افق بقاع متبرکه استان در روزهای برگزاری مراسم به صورت سازماندهی شده در بخشهای مختلف مشغول خدمترسانی به زائران، عزاداران و شرکتکنندگان در آیین تشییع قائد شهید امت خواهند بود.
قم- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از آمادهسازی ۱۷ بقعه متبرکه برای اسکان ۱۱ هزار نفر از شرکتکنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس اسکندری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تمهیدات گسترده پیشبینی شده برای میزبانی از زائران و عزادارانی که برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی قم میشوند اظهار کرد: صحنها، زائرسراها، سوئیتها و دیگر فضاهای اقامتی ۱۷ بقعه متبرکه استان برای اسکان رایگان حاضران در این مراسم آمادهسازی شده است.
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