حجتالاسلام ابراهیم حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر از فعالیت شبانهروزی ۱۱ موکب بقاع متبرکه و امامزادگان استان برای خدمترسانی به زائران مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
حجتالاسلام حیدری اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع، ۱۱ موکب اوقاف مازندران در شرق، مرکز و غرب استان مستقر شدهاند و بهصورت شبانهروزی به زائران خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: این مواکب در مسیرهای ورودی و خروجی استان به مقصد تهران و همچنین در محور منتهی به مشهد مقدس مستقر هستند و خدماتی از جمله پذیرایی و اسکان موقت را به زائران ارائه میدهند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به آمادگی کامل خادمان بقاع متبرکه و عوامل اجرایی تصریح کرد: خدمترسانی مواکب تا پایان مراسم و بازگشت زائران با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما