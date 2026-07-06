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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

۱۱ موکب اوقاف مازندران به زائران رهبر شهید انقلاب خدمات‌رسانی می‌کنند

۱۱ موکب اوقاف مازندران به زائران رهبر شهید انقلاب خدمات‌رسانی می‌کنند

ساری- مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از فعالیت شبانه‌روزی ۱۱ موکب بقاع متبرکه و امامزادگان استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر از فعالیت شبانه‌روزی ۱۱ موکب بقاع متبرکه و امامزادگان استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

حجت‌الاسلام حیدری اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع، ۱۱ موکب اوقاف مازندران در شرق، مرکز و غرب استان مستقر شده‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: این مواکب در مسیرهای ورودی و خروجی استان به مقصد تهران و همچنین در محور منتهی به مشهد مقدس مستقر هستند و خدماتی از جمله پذیرایی و اسکان موقت را به زائران ارائه می‌دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به آمادگی کامل خادمان بقاع متبرکه و عوامل اجرایی تصریح کرد: خدمت‌رسانی مواکب تا پایان مراسم و بازگشت زائران با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6881115

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