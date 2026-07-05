تشییع رهبر شهید تجلی مودت به اهل بیت(ع) و وفاداری به مسیر ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی در محفل معارفی حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»، اظهار داشت: قرآن کریم میان کسانی که علم و خودسازی دارند و کسانی که از این ویژگی‌ها بی‌بهره‌اند، تفاوت قائل شده است. جهاد، هم با دشمن بیرونی (جهاد اصغر) و هم با دشمن درونی (جهاد اکبر) انجام می‌شود. کسی که با نفس خود مبارزه کرده باشد، می‌تواند در میدان نبرد نیز پایدار بماند.



وی رهبر شهید را نمونه‌ای از جامعیت در عرصه‌های علمی، دشمن‌شناسی و خودسازی دانست و افزود: ایشان در برابر دشمنان خارجی، شجاع و مقتدر بود و در عین حال، بر خودسازی و مبارزه با نفس نیز تأکید فراوان داشت. امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز در نهج‌البلاغه، بیشتر از جهاد با دشمن بیرونی، از جهاد با نفس و تقوا سخن گفته است؛ چرا که جهاد اکبر، دشوارتر و مقدم بر جهاد اصغر است.



سخنران حرم مطهر با اشاره به حدیث «النَّاسُ عَلَی دِینِ مُلُوکِهِمْ»، گفت: مردم به دین پادشاهان و حاکمان خود گرایش دارند. اگر حاکمان اهل دنیا باشند، جامعه نیز دنیاطلب می‌شود و اگر اهل عبادت و خودسازی باشند، جامعه نیز به سمت معنویت حرکت می‌کند. رهبر شهید، با ساده‌زیستی و اشرافی‌ستیزی خود، الگویی برای جامعه شد و مردم را به خودسازی، عدالت و استقامت دعوت کرد.



آقاتهرانی با اشاره به آیه شریفه «قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ»، تصریح کرد: مودت به اهل بیت، یعنی محبتی که در عمل بروز پیدا کند. امروز که پیکر مطهر رهبر شهید برای وداع به قم می‌آید، حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، مصداق بارز این مودت است. این حضور، درس بزرگی برای دشمنان دارد که ملت ایران پای ولایت ایستاده است و هرگز از آرمان‌های خود دست برنمی‌دارد.



وی در پایان با اشاره به پاسخ قاسم بن الحسن به امام حسین علیه‌السلام، گفت: این نوجوان سیزده ساله، شهادت در راه امام را از عسل شیرین‌تر می‌دانست. امروز نیز جوانان ما با همین روحیه، در میدان‌های مقاومت حضور دارند و عزت و افتخار را برای کشور به ارمغان می‌آورند.