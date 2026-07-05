برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی به اتفاق معاونین خود و فرماندار همدان با حضور میدانی در دامنه کوه الوند و دشت میشان در کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق حضور پیدا کرده و از نزدیک در جریان وضعیت حریق و اقدامات انجام شده در این خصوص قرار گرفت.

استاندار همدان ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از این عرصه‌های ارزشمند، فرهنگ سازی طبیعت گردی، آموزش پیشگیری از وقوع حریق و واکنش سریع در حریق های احتمالی را بسیار مهم و ضروری دانست.

کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان همدان و به همت انجمن پرسیاوشان زاگرس و تدریس حمیدرضا حق نظری محافظ مردمی برتر کشوری عرصه‌های منابع طبیعی در روزهای جمعه برای طبیعت گردی و کوهنوردان برگزار می شود.