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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی

همدان-کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق در عرصه‌های منابع طبیعی با حضور استاندار همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی به اتفاق معاونین خود و فرماندار همدان با حضور میدانی در دامنه کوه الوند و دشت میشان در کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق حضور پیدا کرده و از نزدیک در جریان وضعیت حریق و اقدامات انجام شده در این خصوص قرار گرفت.

استاندار همدان ضمن تاکید بر ضرورت حفاظت از این عرصه‌های ارزشمند، فرهنگ سازی طبیعت گردی، آموزش پیشگیری از وقوع حریق و واکنش سریع در حریق های احتمالی را بسیار مهم و ضروری دانست.

کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی استان همدان و به همت انجمن پرسیاوشان زاگرس و تدریس حمیدرضا حق نظری محافظ مردمی برتر کشوری عرصه‌های منابع طبیعی در روزهای جمعه برای طبیعت گردی و کوهنوردان برگزار می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی

کد مطلب 6879998

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