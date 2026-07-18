به گزارش خبرنگار مهر، طرح «خانواده میزبان» با هدف نگهداری موقت کودکان فاقد سرپرست مؤثر یا بدسرپرست در محیط خانواده اجرا می‌شود. یکی از موضوعات مطرح درباره این طرح، نحوه آماده‌سازی خانواده‌های میزبان و همچنین حفظ ثبات و امنیت روانی کودکان در طول دوره میزبانی است؛ موضوعی که مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی به آن پاسخ داد.

حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه هیچ خانواده‌ای بدون آموزش وارد طرح خانواده میزبان نمی‌شود، اظهار کرد: همه متقاضیان بدون استثنا باید دوره‌های آموزشی را بگذرانند و تا زمانی که این دوره‌ها را با موفقیت طی نکنند، وارد مرحله پذیرش کودک نخواهند شد.

وی افزود: این آموزش‌ها شامل پودمان‌های بهداشت کودک، فرزندپروری، مدیریت رفتارهای هیجانی، شناخت ویژگی‌های کودکان تحت سرپرستی، آشنایی با اختلالات احتمالی، شیوه مدیریت روابط عاطفی و نحوه برقراری ارتباط صحیح با کودک است تا خانواده‌ها با آمادگی کامل مسئولیت نگهداری از کودک را برعهده بگیرند.

الوند درباره نگرانی از جابه‌جایی کودکان میان خانواده‌های میزبان نیز گفت: یکی از واقعیت‌ها این است که برای کودکان زیر هفت سال، متقاضی فرزندخواندگی بسیار زیاد است. به طور میانگین برای هر کودک واجد شرایط فرزندخواندگی در کشور ۲۲ زوج متقاضی، معادل ۴۴ نفر، در نوبت قرار دارند و این رقم در استان تهران به ۲۷ زوج، معادل حدود ۵۵ نفر، برای هر کودک می‌رسد. به همین دلیل، اولویت طرح خانواده میزبان بر کودکانی است که به همین دلیل، اولویت اجرای طرح خانواده میزبان، کودکان بالای هفت سال است.