به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان سنندج از مهار آتشسوزی در بخشی از ارتفاعات آبیدر خبر داد و اعلام کرد که عملیات اطفای حریق با حضور نیروهای تخصصی و امدادی انجام شده است.
در اطلاعیه ستاد مدیریت بحران فرمانداری سنندج آمده است: به دنبال وقوع آتشسوزی محدود در بخشی از ارتفاعات آبیدر، با فعال شدن ظرفیتهای پیشبینی شده در مدیریت بحران شهرستان، نیروهای عملیاتی شامل آتشنشانی، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، جمعیت هلالاحمر و سایر دستگاههای عضو ستاد در محل حادثه حضور یافتند و آتش در کوتاهترین زمان ممکن تحت کنترل و مهار قرار گرفت.
حضور مردم در محل حادثه ضروری نیست
در ادامه این اطلاعیه از شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست شده است از مراجعه به محل حادثه خودداری کنند، زیرا در شرایط فعلی نیازی به حضور نیروهای مردمی وجود ندارد و عملیات توسط دستگاههای مسئول انجام شده است.
ستاد مدیریت بحران همچنین از مردم خواسته است از انتشار اخبار و شایعات تأییدنشده درباره این حادثه پرهیز کرده و اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.
بررسی علت وقوع حریق
بر اساس این اطلاعیه، علت و ابعاد آتشسوزی پس از انجام بررسیهای کارشناسی، از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
ستاد مدیریت بحران فرمانداری شهرستان سنندج ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، تأکید کرده است که تمامی امکانات و ظرفیتهای لازم برای حفاظت از جان مردم و صیانت از منابع طبیعی و محیطزیست منطقه به کار گرفته شده و وضعیت تحت کنترل است.
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