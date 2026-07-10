مأموریت جدید ملت ایران پس از خاکسپاری رهبر شهید آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته الوند، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با تسلیت سالروز شهادت امام سجاد (ع) و گرامیداشت مراسم تشییع رهبر شهید، به تبیین ابعاد دینی و اجتماعی این رخداد پرداخت.

وی با اشاره به سیره امام سجاد (ع) اظهار کرد: امام سجاد(ع) سنت اشک را به عنوان یک راهبرد برای حفظ و تداوم نهضت عاشورا پایه‌گذاری کردند و با زنده نگه داشتن یاد کربلا، زمینه آگاهی مردم نسبت به جایگاه امامت را فراهم ساختند.

امام جمعه الوند با بیان اینکه تشییع باشکوه رهبر شهید، ناکامی دشمن در حذف اندیشه انقلاب را به نمایش گذاشت، افزود: حضور میلیونی مردم نشان داد که شهادت نمی‌تواند آرمان‌ها و مسیر انقلاب را متوقف کند، بلکه پیوند امت با راه امام و شهدا را مستحکم‌تر ساخته است.

وی با اشاره به جایگاه شهادت در آموزه‌های قرآنی تصریح کرد: قرآن، شهادت را اوج پیروزی و حیاتی فراتر از محاسبات مادی می‌داند و شهید با خون خود، دامنه اثرگذاری خویش را از دوران حیات فراتر می‌برد و بر نسل‌های آینده تأثیر می‌گذارد.

مهدوی ادامه داد: تشییع رهبر شهید در هفته سوم تیرماه، صرفاً یک مراسم سوگواری نبود، بلکه به حماسه‌ای ملی و تمدنی تبدیل شد که علاوه بر نمایش وحدت ملت، موجب رویش نسل جدیدی از جوانان انقلابی و تقویت سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی شد.

وی این حضور گسترده را دارای پیامدهای راهبردی دانست و گفت: این اجتماع عظیم، علاوه بر انسان‌سازی و جامعه‌پردازی، پیام روشنی برای مسئولان داخلی و افکار عمومی جهان داشت و می‌تواند جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌المللی تقویت کند.

امام جمعه الوند یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مراسم تشییع را گفتمان‌سازی درباره خونخواهی رهبر شهید عنوان کرد و افزود: از منظر قرآن کریم، قصاص ضامن حیات جامعه است و این حضور گسترده، عهدی دوباره میان ملت و ولایت برای استمرار راه شهید و پیگیری خونخواهی به شمار می‌آید.

وی تأکید کرد: خونخواهی تنها به برگزاری مراسم تشییع محدود نمی‌شود، بلکه باید در عرصه‌های تبیین، خدمت، وحدت و مجاهدت ادامه یابد و این مسئولیت صرفاً بر عهده دولت اسلامی نیست، بلکه همه ملت‌های آزاده جهان در قبال آن مسئولیت دارند.

مهدوی با اشاره به واقعه عاشورا اظهار کرد: همان‌گونه که دشمنان گمان می‌کردند با شهادت امام حسین(ع) نهضت عاشورا پایان می‌یابد اما قیام کربلا آغاز راهی ماندگار شد، امروز نیز نباید تصور شود که با شهادت رهبر شهید، مسیر انقلاب متوقف خواهد شد.

وی افزود: بعد از خاکسپاری رهبر شهید، مأموریت تازه‌ای برای ملت آغاز شده است و مردم باید همانند حضرت زینب(س) در میدان روایتگری، تبیین و افشای جنایت‌های دشمنان حضور فعال داشته باشند.

امام جمعه الوند همچنین بر استمرار شعارهای انقلابی پس از نمازهای جمعه و جماعت تأکید کرد و گفت: تکبیرها و شعارهای ضد استکباری، نمادی از دشمن‌شناسی و اعلام موضع در برابر ظلم و جنایت است و نباید این روحیه در جامعه تضعیف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی اخیر، مدعی شد که روند مذاکرات به نفع جمهوری اسلامی نبوده و اظهار کرد: تجربه اخیر نشان داد که مذاکره فرصت تجدید قوا را در اختیار آمریکا قرار داد و نتوانست منافع مورد انتظار را برای کشور تأمین کند.

مهدوی با بیان اینکه برخی نسبت به پیامدهای مذاکرات هشدار داده بودند، افزود: نقدهای مطرح‌شده درباره روند مذاکرات باید مورد توجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌های آینده با دقت بیشتری دنبال شود.

وی در پایان با دعوت مردم به حفظ وحدت، بصیرت و حضور در صحنه‌های مختلف، تأکید کرد: استمرار راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی نیازمند مجاهدت همگانی، انسجام ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان است.