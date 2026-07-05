به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی سخنگوی جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: در پی استقرار نیروهای عملیاتی در نقاط استراتژیک، از ابتدای شروع مراسم تشییع رهبر شهید تا ساعت ۱۲ ظهر امروز، در مجموع، ۲۷ هزار و ۳۰۲ مورد خدمت متنوع در حوزه‌های درمانی، امدادی، حمایت روانی، اسکان و خدمات بشردوستانه به زائران در مصلای تهران ارائه شده است.

خالدی گفت: ۱۴ هزار و ۵۵۸ نفر از عزاداران و زائران در ۲ روز گذشته از خدمات تخصصی نیروهای هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

وی افزود:. خدمات سلامت‌محور و پایش پزشکی ارائه شده شامل موارد زیر بوده است: انجام تست‌های فشار و قندخون، پایش علائم حیاتی، ارائه خدمات تخصصی از جمله اکسیژن‌تراپی، سرم‌تراپی و انجام اقدامات اولیه مربوط به گرمازدگی و خستگی مفرط و خدمات حمایت‌های روانی و رفاهی ارائه شده نیز شامل موارد زیر بوده است: ارائه خدمات حمایت روانی به عزاداران و ایجاد فضای آرامش‌بخش در مسیرهای تردد، اسکان زائران، خدمات ویلچررانی برای سالمندان و توان‌خواهان، و ایجاد «فضای دوستدار کودک» جهت تسهیل حضور خانواده‌ها.