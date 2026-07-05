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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

آماده‌سازی حرم مطهر امام رضا(ع)برای در آغوش کشیدن آقای شهید

آماده‌سازی حرم مطهر امام رضا(ع)برای در آغوش کشیدن آقای شهید

مشهد- در این فیلم تصاویری از آماده‌سازی حرم مطهر امام رضا(ع)برای در آغوش کشیدن آقای شهید را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6880033

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