https://mehrnews.com/x3cvvR ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴ کد مطلب 6880033 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴ آمادهسازی حرم مطهر امام رضا(ع)برای در آغوش کشیدن آقای شهید مشهد- در این فیلم تصاویری از آمادهسازی حرم مطهر امام رضا(ع)برای در آغوش کشیدن آقای شهید را مشاهده می کنید. دریافت 2 MB کد مطلب 6880033 کپی شد مطالب مرتبط اقتدار ملی در تشییع رهبر شهید و رسالت دانشگاه در جهاد تبیین اشکهای آیتالله مروی در فراق «آقای شهید ایران» فرودگاه مشهد تا ۷۲ ساعت پس از مراسم تشییع رهبر در آمادهباش کامل است تعطیلی تمامی پارکینگهای حرم مطهر رضوی از امروز تا اطلاع ثانوی مبدا مراسم تشییع رهبر شهید بلوار فرودگاه مشهد خواهد بود بسیج مواکب مردمی خراسان رضوی برای میزبانی مراسم تشییع رهبر شهید آمادهباش کامل ناوگان ریلی، هوایی و جادهای برای تسهیل سفر به مشهد برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد رهبر شهید آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب
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