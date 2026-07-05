به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان اظهار کرد: فرودگاه بین‌المللی مشهد باید تا ۷۲ ساعت پس از پایان مراسم نیز در حالت آماده‌باش کامل باقی بماند، زیرا خدمات‌دهی به پروازهای بازگشت زائران انجام می‌شود.

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیان کرد: از نظر تجهیزات و نیروی انسانی در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم و امیدواریم بتوانیم خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه دهیم. خدمت‌رسانی در این ایام برای همه همکاران مجموعه فرودگاه‌ها افتخاری بزرگ است و تلاش خواهیم کرد با بسیج همه امکانات، این مسئولیت را به بهترین شکل به انجام برسانیم.