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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

فرودگاه مشهد تا ۷۲ ساعت پس از مراسم تشییع رهبر در آماده‌باش کامل است 

فرودگاه مشهد تا ۷۲ ساعت پس از مراسم تشییع رهبر در آماده‌باش کامل است 

مشهد- سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: فرودگاه بین‌المللی مشهد باید تا ۷۲ ساعت پس از پایان مراسم تشییع رهبر شهید در حالت آماده‌باش کامل باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان اظهار کرد: فرودگاه بین‌المللی مشهد باید تا ۷۲ ساعت پس از پایان مراسم نیز در حالت آماده‌باش کامل باقی بماند، زیرا خدمات‌دهی به پروازهای بازگشت زائران انجام می‌شود.

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیان کرد: از نظر تجهیزات و نیروی انسانی در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم و امیدواریم بتوانیم خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه دهیم. خدمت‌رسانی در این ایام برای همه همکاران مجموعه فرودگاه‌ها افتخاری بزرگ است و تلاش خواهیم کرد با بسیج همه امکانات، این مسئولیت را به بهترین شکل به انجام برسانیم.

کد مطلب 6879994

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