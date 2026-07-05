اقتدار ملی در تشییع رهبر شهید و رسالت دانشگاه در جهاد تبیین

خبرگزاری مهر، گروه استان ها:شهادت رهبر انقلاب اگرچه قلوب ملت ایران را جریحه‌دار و فضای میهن را آکنده از سوگ کرد، اما دیری نپایید که این اندوه جانکاه به جوششی از جنس آگاهی و ایستادگی بدل شد. امروز در پهنه علم و اندیشه، «خونخواهی رهبر شهید» فراتر از یک واکنش عاطفی یا شعار روزمره، به یک رسالت راهبردی و تمدن‌ساز تعریف می‌شود؛ مسیری که عبور از آن تنها با سلاح دانایی، تعهد علمی و حرکت شتابان به سمت قله‌های اقتدار مهارتی و فناوری ممکن خواهد بود.

حقیقت آن است که پاسخ دندان‌شکن به جنایات استکبار، در گرو تربیت نیروی انسانی کارآمد، بومی‌سازی علوم کاربردی و تبدیل ایران به مرجع علمی منطقه است؛ آرمانی که رهبر شهید همواره بر آن تأکید داشتند تا جایی که اقتدار کشور به نقطه‌ای برسد که جهانیان برای دستیابی به دانش روز، خود را نیازمند فراگیری زبان فارسی بدانند.در کنار این جهاد علمی، حضور میلیونی و بی‌بدیل مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و بسیج تمام‌قد امکانات دانشگاهی و مردمی برای میزبانی از زائران در مشهدالرضا، خط بطلانی بر توهمات رسانه‌ای دشمن کشید. این انسجام ملی و آمادگی همه‌جانبه نخبگان برای تبیین ابعاد پنهان این جنگ، نشان می‌دهد که خون مطهر شهدا، نه تنها مانعی در مسیر پیشرفت ایجاد نکرده، بلکه عزم جامعه دانشگاهی و آحاد ملت را برای پاسداشت آرمان‌های انقلاب و گام نهادن در مسیر فتح قله‌های دانش دوچندان ساخته است.

خونخواهی رهبر شهید با پیشرفت علم، مهارت و تربیت نیروی متخصص محقق می‌شود

غلامرضا زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه جامعه دانشگاهی وظیفه دارد راه رهبر شهید را در عرصه علم و فناوری ادامه دهد، اظهار کرد: خونخواهی رهبر شهید تنها در شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه با توسعه علم، مهارت‌آموزی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و تبدیل ایران به مرجع علمی منطقه و جهان محقق خواهد شد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای دانشگاه ملی مهارت، اظهار کرد: در این حملات چهار نفر از اعضای دانشگاه ملی مهارت و بیش از ۲۰ نفر از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در مسیر خدمت به کشور به شهادت رسیدند و شمار شهدای دانشگاه ملی مهارت در سه جنگ تحمیلی از ۳۰۰ نفر فراتر رفته است.

وی با قدردانی از حضور جهادی دانشجویان و کارکنان دانشگاه در بازسازی مناطق آسیب‌دیده، افزود: دانشگاه ملی مهارت با برخورداری از مراکز آموزشی در ۱۲۱ نقطه کشور، ظرفیت‌های تخصصی، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های خود را برای کمک به بازسازی و خدمت‌رسانی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.

زمانی با اشاره به دغدغه‌های رهبر شهید در حوزه علم و فناوری، تصریح کرد: ایشان همواره علم را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار کشور می‌دانستند و بر حمایت از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و تربیت نیروهای متخصص تأکید داشتند. از نگاه ایشان، ایران باید به جایگاهی برسد که برای دستیابی به علوم روز، دیگران نیازمند فراگیری زبان فارسی باشند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور ادامه داد: دانشگاهیان باید خونخواهی رهبر شهید را در ادامه مسیر علمی و تحقق آرمان‌های ایشان معنا کنند. افزایش تلاش در حوزه تولید علم، توسعه آموزش‌های مهارتی، گسترش علوم کاربردی و تربیت نیروی انسانی متخصص، مهم‌ترین وظیفه جامعه دانشگاهی برای جلوگیری از فراموش شدن این جنایت و پاسداشت راه شهدا است.

وی همچنین حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید را نشانه اقتدار ملی دانست و گفت: این حضور میلیونی پیام روشنی به جهانیان مخابره می‌کند که پشتوانه اصلی جمهوری اسلامی ایران مردم هستند و اقتدار کشور از حمایت و همراهی ملت سرچشمه می‌گیرد.

زمانی درباره اقدامات این دانشگاه برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع نیز اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت در تهران، قم و مشهد تمامی ظرفیت‌های خود را برای اسکان و پذیرایی از زائران بسیج کرده است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور افزود: در مشهد نیز سه دانشکده شهید منتظری، ثامن و الزهرا برای میزبانی از زائران آماده شده‌اند و با هماهنگی ستاد تشییع، امکانات دانشگاه برای ارائه خدمات رفاهی، اسکان و تکریم زائران در اختیار مراسم قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه جامعه دانشگاهی، تبیین ابعاد مختلف جنگ و روشنگری درباره اهداف پنهان دشمن است تا واقعیت‌های این رخداد برای مردم و افکار عمومی تبیین شود.

زمانی افزود: امروز یکی از پرسش‌های جدی جامعه این است که چرا این جنگ رخ داد و اهداف واقعی آن چه بود. این جنگ تنها ابعاد نظامی نداشت، بلکه اهداف پنهانی نیز دنبال می‌شد که تبیین آن بر عهده دانشگاهیان، نخبگان و مراکز علمی است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور ادامه داد: استکبار جهانی همواره تلاش می‌کرد این‌گونه القا کند که میان مردم و نظام جمهوری اسلامی فاصله ایجاد شده است، اما حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این ادعا را به‌طور کامل رد کرد و نشان داد مردم همچنان پشتوانه اصلی نظام هستند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور تصریح کرد: حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم، حتی افرادی که ممکن است نسبت به برخی مسائل و تصمیمات نقدهایی داشته باشند، نشان‌دهنده انسجام ملی و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاهیان باید با انجام رسالت علمی و فرهنگی خود، واقعیت‌های انقلاب اسلامی و اهداف دشمن را برای نسل امروز و افکار عمومی جهان تبیین کنند تا این جنایت به فراموشی سپرده نشود و روایت صحیح آن ماندگار بماند.

اسکان ۵ هزار زائر دانشجو در مشهد

سعید احمدی، رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی این دانشگاه برای اسکان موقت حدود ۵ هزار نفر از زائران دانشگاهی در مشهد خبر داد و اظهار کرد: مراکز آموزشی این دانشگاه در چند شهرستان مسیر نیز برای پذیرش و میزبانی زائران آماده شده‌اند.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی خراسان رضوی با تسلیت ایام محرم و شهادت امام حسین (ع) و همچنین شهادت رهبر انقلاب، اظهار کرد: دانشگاه ملی مهارت در راستای خدمت‌رسانی به زائران، برنامه‌ریزی لازم را برای استقبال و اسکان موقت آنان در مراکز آموزشی خود انجام داده است.

وی افزود: واحدهای دانشگاهی در شهرستان‌های سبزوار، نیشابور، تربت‌حیدریه و گناباد که در مسیر تردد زائران قرار دارند، برای میزبانی آماده شده‌اند، اما بخش عمده خدمات اسکان در مراکز دانشگاهی مشهد شامل دانشکده‌های شهید منتظری، ساجد و حضرت زهرا (س) ارائه خواهد شد.

احمدی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۵ هزار نفر از جامعه دانشگاهی، عمدتاً در قالب کاروان‌های دانشجویی، در این مراکز اسکان یابند، تصریح کرد: این در حالی است که ظرفیت معمول خوابگاهی دانشگاه حدود ۷۰۰ نفر است و پذیرش این تعداد زائر نیازمند تمهیدات ویژه و آماده‌سازی گسترده بوده است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی خراسان رضوی ادامه داد: تلاش شده است ضمن حفظ کرامت زائران، امکانات لازم برای اسکان همراه با امنیت، سلامت و رفاه آنان فراهم شود.

وی همچنین از ارائه خدمات فنی به زائران خبر داد و گفت: با توجه به مأموریت‌های مهارتی دانشگاه، خدماتی در حوزه تأسیسات و خدمات خودرویی نیز تا حد امکان به زائران ارائه خواهد شد.

احمدی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی دانشگاه افزود: در مجاورت دانشکده شهید منتظری و چهارراه شهید کاوه، نمایشگاه فرهنگی «معراج بیعت» برپا شده و همزمان برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای برای دانشجویان و زائران در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، احتمالاً بزرگ‌ترین گردهمایی دانشجویان کشور نیز چهارشنبه شب در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد و دانشگاه ملی مهارت نیز در این رویداد مشارکت خواهد داشت.

توزیع بیش از ۱۰۰ هزار پوستر و ۱۰۰ هزار پرچم برای مراسم تشییع رهبر شهید

حجت‌الاسلام احمد سیبویه، رئیس ستاد تشییع بنیاد علمی فرهنگی ولایت، در ستاد رسانه‌ای تشییع رهبر شهید در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار این بنیاد در محور خیابان آیت‌الله شیرازی برای مدیریت فرهنگی و خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار پوستر رهبر شهید، ۱۰۰ هزار پرچم جمهوری اسلامی و ۵۰۰ نیروی داوطلب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و انتظامی مراسم سازماندهی شده‌اند.

رئیس ستاد تشییع بنیاد علمی فرهنگی ولایت، در ستاد رسانه‌ای تشییع رهبر شهید بیان کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده از سوی آستان قدس رضوی، محورهای پیرامونی حرم مطهر میان مجموعه‌های مختلف تقسیم شده و مدیریت محور خیابان آیت‌الله شیرازی به بنیاد علمی فرهنگی ولایت واگذار شده است.

وی افزود: این بنیاد در کنار مدیریت جمعیت، مسئولیت اجرای برنامه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران را بر عهده دارد و تمامی ظرفیت‌های تبلیغی و فرهنگی خود را برای این رویداد به میدان آورده است.

سیبویه با اشاره به آمادگی گسترده نیروهای مردمی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار پوستر رهبر شهید، ۱۰۰ هزار پرچم جمهوری اسلامی ایران و سایر اقلام فرهنگی برای توزیع میان شرکت‌کنندگان آماده شده است. همچنین تاکنون ۵۰۰ نفر از نیروهای داوطلب برای انجام امور انتظامی، تدارکاتی و خدماتی ثبت‌نام کرده‌اند و دوره‌های توجیهی آنان نیز برگزار شده است.

رئیس ستاد تشییع بنیاد علمی فرهنگی ولایت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه زمینه‌سازی برای ظهور نیازمند آمادگی جامعه اسلامی است، اظهار کرد: جامعه‌ای که در دفاع از ارزش‌ها، ولایت و آرمان‌های خود حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند مدعی آمادگی برای ظهور باشد. حمایت از ولایت و حضور در صحنه‌های سرنوشت‌ساز، نشانه آمادگی جامعه برای تحقق آرمان‌های بزرگ اسلامی است.

وی در ستاد رسانه‌ای تشییع رهبر شهید حضور گسترده مردم در مراسم تشییع را نمادی از اقتدار ملی و دینی دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند با فضاسازی رسانه‌ای از حضور مردم بکاهد، اما هرچه مشارکت مردمی گسترده‌تر باشد، پیام وحدت و اقتدار ملت ایران با قدرت بیشتری به جهانیان منتقل خواهد شد.

سیبویه با اشاره به پیشینه تاریخی مشهد در برگزاری آیین‌های بزرگ مذهبی افزود: تشییع پیکر مطهر امام رضا(ع) یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ این شهر است و نقش زنان مشهدی در آن واقعه برای همیشه در تاریخ ثبت شده است. امروز نیز همه اقشار جامعه، از زنان و جوانان تا کودکان، می‌توانند در خلق حماسه‌ای تاریخی نقش‌آفرین باشند.

رئیس ستاد تشییع بنیاد علمی فرهنگی ولایت همچنین با اشاره به دیدار با خانواده‌های شهدای جنگ اخیر، گفت: در این دیدارها شاهد نمونه‌های ارزشمندی از ایمان و معرفت نسل نوجوان و جوان بودیم که نشان می‌دهد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان خانواده‌های ایرانی زنده و پویاست.

وی، در ستاد رسانه‌ای تشییع رهبر شهید ابراز امیدواری کرد مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد با حضور گسترده مردم، زائران و مجاوران و در سایه عنایات حضرت امام رضا(ع)، به صحنه‌ای ماندگار از وحدت، بصیرت و اقتدار ملت ایران تبدیل شود.