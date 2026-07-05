به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله ارجائی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته حملونقل ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی هیچ محدودیتی برای ایفای مأموریت خود در برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در خراسان رضوی قائل نیست، اظهار کرد: این وزارتخانه معتقد است باید فراتر از وظایف ذاتی خود عمل کند و تمامی ظرفیتهای موجود را برای خدمترسانی به زائران به کار گیرد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی بر کیفیت و کمیت خدمات در خراسان رضوی، افزود: با وجود اینکه این وزارتخانه همزمان درگیر برگزاری مراسم در تهران و قم و همچنین مأموریتهایی در عراق است، حضور مسئولان در استان نشاندهنده اهمیت ویژه این مأموریت است.
وی ادامه داد: هدف ما از این سفر، درک کاستیها و مشکلات بوده است. در بازدیدهای انجامشده از صبح امروز که تا بعد از ظهر ادامهدار خواهد بود، نشان میدهد که براساس برنامهریزیهای انجامشده، کاستی قابل توجهی دستکم روی کاغذ وجود ندارد و امیدواریم همین هماهنگی در مرحله اجرا نیز حفظ شود.
ارجائی از استقرار چند تن از معاونان وزیر راه و شهرسازی در خراسان رضوی از روز چهارشنبه خبر داد و گفت: مبنای کار این است که با محوریت استاندار بهعنوان نماینده دولت، هیچگونه کمبودی در حوزه حملونقل و مأموریتهای محوله وجود نداشته باشد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمامی ظرفیتهای حملونقل جادهای، ریلی و هوایی در اختیار مشهد و مسیرهای منتهی به این شهر قرار خواهد گرفت، گفت: در حال حاضر برای روزهای سهشنبه و چهارشنبه در هر سه مد حملونقل بلیت موجود است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. هدف این است که از همه ظرفیتهای موجود برای جابهجایی زائران استفاده شود.
وی افزود: با وجود خسارتهای واردشده به بخش حملونقل در جریان جنگ رمضان، تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این است که هیچ خللی در تردد زائران و روند استقبال از آنان ایجاد نشود.
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