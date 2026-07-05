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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

بسیج مواکب مردمی خراسان رضوی برای میزبانی مراسم تشییع رهبر شهید

بسیج مواکب مردمی خراسان رضوی برای میزبانی مراسم تشییع رهبر شهید

مشهد- سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از بسیج شبکه تبلیغی و مواکب مردمی خراسان رضوی برای میزبانی مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع مقام معظم رهبری، از بسیج تمامی ظرفیت‌های شبکه تبلیغی و تشکل‌های مردمی برای خدمت‌رسانی شایسته خبر داد.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اعلام اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی مسئولیت کمیته مواکب این مراسم را بر عهده دارد، تصریح کرد: در این جلسه پیرامون جزئیات اجرایی از جمله نحوه برپایی مواکب پذیرایی و فرهنگی، برنامه‌ریزی برای اعزام تخصصی مبلغین و مبلغه به محل‌های اسکان زائران جهت پاسخگویی به مسائل دینی و تبیین معارف، و همچنین برگزاری «همایش بزرگ نوجوانان مشهدی» به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری در حاشیه این مراسم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی با تأکید بر بهره‌گیری از تجربه موفق استان در میزبانی از زائران، افزود: از هیئات مذهبی، مداحان، قاریان قرآن و تمامی اقشار متدین دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در این نهضت خدمت‌رسانی، در خلق حماسه‌ای دیگر همراهی کنند.

همتی فر بیان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای مردمی، کلید برگزاری مراسمی در شأن جایگاه رهبری و تراز انقلاب اسلامی است و تمامی تمهیدات لازم برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6880048

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