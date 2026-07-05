کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان گفت: در اجرای سیاست‌های ابلاغی دادستانی کل کشور و با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته سوخت، با دستور قضایی و اقدام اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان، در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مقدار ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از دو دستگاه خودروی سنگین کشف شد.

وی افزود: در این عملیات سه متهم دستگیر و خودروهای حامل سوخت قاچاق نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد و تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل احتمالی همچنان ادامه دارد.

دادستان مرکز استان با اشاره به نظارت مستمر معاون دادستان بر روند رسیدگی به این پرونده، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هرگونه قاچاق سوخت، به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی می‌شود، برخوردی قاطع، قانونی و بازدارنده خواهد داشت.

وی مقابله با قاچاق سوخت را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و بیان کرد: این گونه اقدامات با هماهنگی ضابطان قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با جدیت دنبال خواهد شد.