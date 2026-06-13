کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت و ۴۷۱ هزار نخ سیگار قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان از کشف و ضبط حدود ۳۰ هزار لیتر سوخت و ۴۷۱ هزار نخ سیگار قاچاق در اجرای مصوبات کمیته حقوقی و قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت خبر داد و بر تداوم برخورد قاطع با شبکههای سازمانیافته قاچاق تأکید کرد.
وی افزود: این کشفیات در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای انتظامی و امنیتی و در راستای مقابله با قاچاق سازمانیافته صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با قدردانی از تلاشهای نیروهای انتظامی و اطلاعاتی استان افزود: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام سازمانیافته در حوزه قاچاق سوخت و کالا که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی میشود، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اجرای دقیق مصوبات کمیته حقوقی و قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت با جدیت دنبال میشود و همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مسئول نقش مهمی در شناسایی و برخورد با متخلفان دارد.
وی اضافه کرد: روند نظارتها و اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای در سطح استان ادامه خواهد داشت و با عوامل دخیل در قاچاق سازمانیافته مطابق قانون برخورد میشود.
نظر شما