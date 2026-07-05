اعزام ۱۰ کاروان از کردستان به آیین تشییع فرمانده شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر اسماعیلی عصر یکشنبه در مراسم اعزام کاروان‌های مردمی سنندج به آیین تشییع فرمانده شهید ایران، ضمن تسلیت این ایام، از حضور مردم و مسئولان در این برنامه قدردانی کرد.

وی با اشاره به همراهی مسئولان استانی و شهرستانی افزود: از استاندار محترم کردستان، فرماندار سنندج و سایر مدیرانی که در زمینه پشتیبانی و ساماندهی اعزام کاروان‌ها تلاش کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. این کاروان‌ها به نمایندگی از مردم سنندج و دیگر شهرستان‌های استان در این مراسم معنوی حضور خواهند داشت.

فرمانده سپاه سنندج با بیان اینکه در مجموع ۱۰ کاروان از شهرستان‌های مختلف استان به سمت تهران اعزام شده‌اند، تصریح کرد: امیدواریم زائران اعزامی نماینده‌ای شایسته از مردم مؤمن و انقلابی کردستان در این مراسم باشند.

اسماعیلی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در طول سفر گفت: رانندگان اتوبوس‌ها باید با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به ایمنی زائران، زمینه سفری ایمن و آرام را فراهم کنند.

وی ادامه داد: برای هر اتوبوس یک مسئول تعیین شده و یک مسئول کاروان نیز هماهنگی کلی را بر عهده دارد؛ از زائران انتظار می‌رود همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند و در زمان‌های اعلام‌شده برای توقف، استراحت و حرکت منظم عمل کنند.

فرمانده سپاه سنندج با اشاره به پیش‌بینی توقف و اقامت در مسیر، افزود: در همدان برای اقامه نماز، استراحت و صرف شام برنامه‌ریزی شده و در تهران نیز محل استقرار و مسیرهای تردد زائران مشخص شده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: زائران باید به صورت گروهی و منسجم در قالب تیم‌های چند نفره حرکت کرده و از جدا شدن از گروه خودداری کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان با آرزوی سفری معنوی و همراه با سلامت برای زائران، گفت: امیدواریم این سفر سرشار از معرفت، وحدت و برکات معنوی برای همه شرکت‌کنندگان باشد.