به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق جمالی شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم قروه با اشاره به مراسم تشییع شهدای اقتدار، این رویداد را جلوهای از اقتدار نرم جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار کرد: این حضور گسترده، نمایش قدرت ایمان، ولایتمداری و انسجام مردم ایران است و ملتهای مختلف نیز چشم به این مراسم دوختهاند.
وی با بیان اینکه یکهزار نفر از استان کردستان با سازماندهی سپاه بیتالمقدس به این مراسم اعزام میشوند، افزود: سهم شهرستان قروه از این اعزام ۱۵۰ نفر است که ۱۰۲ نفر از زائران و ۴۸ نفر از عوامل اجرایی را شامل میشود و این افراد از میان ۱۹ قشر تخصصی بسیج و حوزههای مقاومت محلات سازماندهی شدهاند.
فرمانده سپاه شهرستان قروه با اشاره به نقش این شهرستان در پشتیبانی از کاروانهای اعزامی استان، تصریح کرد: با پیگیری انجامشده، تمامی کاروانهای استان کردستان از قروه عبور خواهند کرد و به همین منظور با همکاری گروههای جهادی، بسیجیان و شهرداری، موکبی در میدان شهدا برپا شده تا از حدود یکهزار زائر استان پذیرایی و زمینه استراحت و رفع خستگی آنان فراهم شود.
سرهنگ جمالی از مردم خواست در برپایی و تقویت مواکب مشارکت کنند و گفت: کاروانهای اعزامی از شهرستانهای مختلف استان از مسیر قروه عبور میکنند و مشارکت مردم در تأمین امکانات پذیرایی، نقش مهمی در خدمترسانی شایسته به زائران خواهد داشت.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینیشده در تهران نیز بیان کرد: برای زائرانی که با خودروهای شخصی عازم مراسم هستند، پارکینگ طبقاتی در خیابان استاد معین با ظرفیت حدود ۱۰ هزار نفر پیشبینی شده و امکانات اسکان، حملونقل، تغذیه و خدمات رفاهی با همکاری شهرداری تهران، سپاه محمد رسولالله (ص) و سایر دستگاههای اجرایی فراهم شده است.
فرمانده سپاه قروه ادامه داد: همچنین سامانهای برای ثبتنام زائرانی که با خودروی شخصی اعزام میشوند طراحی شده تا ضمن بهرهمندی از پوشش بیمهای، اطلاعات آنان برای مدیریت بهتر سفر و خدماترسانی ثبت شود.
وی با بیان اینکه کاروان اصلی شهرستان صبح یکشنبه از مسجد مهدیه قروه اعزام خواهد شد، از مردم خواست برای بدرقه زائران و همچنین مشارکت در پشتیبانی و خدمترسانی به کاروانهای عبوری همکاری لازم را داشته باشند.
جمالی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، گروههای جهادی و بسیجیان، ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم، خدمات شایستهای به زائران ارائه شود.
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