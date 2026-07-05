توکلی: تشییع فرمانده شهید، تجدید میثاق با ولایت و نمایش وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی عصر یکشنبه در مراسم اعزام کاروان مردم سنندج برای حضور در آیین تشییع پیکر فرمانده شهید ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضور در مراسم تشییع پیکر شهدا، علاوه بر اینکه یک سنت دینی و انسانی است، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه شهدای مقاومت افزود: فرمانده شهید ایران به دست جنایتکارترین عناصر رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و امروز ملت ایران با حضور گسترده در آیین تشییع، ضمن تکریم مقام شامخ این شهید، بار دیگر حمایت خود از مسیر ولایت و مقاومت را اعلام می‌کنند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه شرکت‌کنندگان در این کاروان، نمایندگان مردم سنندج و استان کردستان هستند، تصریح کرد: امیدواریم این حضور، جلوه‌ای از وفاداری مردم استان به ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرصتی برای انتقال برکات معنوی این مراسم به جامعه باشد.

توکلی از همراهی مسئولان استانی و شهرستانی در برگزاری و اعزام این کاروان قدردانی کرد و گفت: از استاندار کردستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، فرماندار سنندج، فرمانده سپاه سنندج و همه دست‌اندرکاران این برنامه که زمینه حضور مردم در این مراسم را فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره فضیلت مشایعت پیکر مؤمنان، خاطرنشان کرد: حضور در آیین تشییع شهدا، علاوه بر آثار معنوی برای افراد، زمینه‌ساز تقویت همدلی، برادری، وحدت و انسجام در جامعه اسلامی است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان ابراز امیدواری کرد حضور گسترده مردم در این مراسم، اقتدار، همبستگی و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی را بیش از پیش به نمایش بگذارد.