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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

کاروان‌های اعزامی سفیران مردم کردستان در آیین تشییع رهبر شهید

کاروان‌های اعزامی سفیران مردم کردستان در آیین تشییع رهبر شهید

سنندج- استاندار کردستان با اشاره به اعزام کاروان‌های مردمی استان برای حضور در آیین تشییع فرمانده شهید ایران، گفت: کاروان‌های اعزامی سفیران مردم استان در آیین تشییع رهبر شهید هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی، عصر یکشنبه در حاشیه مراسم بدرقه کاروان‌های اعزامی استان به آیین تشییع فرمانده شهید ایران، با تسلیت شهادت این فرمانده به مردم ایران و جهان اسلام، اظهار کرد: امروز کاروان‌های استان کردستان برای حضور در مراسم تشییع اعزام شدند و در این آیین، کاروان سنندج را با حضور مسئولان استانی بدرقه کردیم.

وی افزود: اعضای این کاروان‌ها به عنوان نمایندگان و سفیران مردم کردستان در مراسم تشییع پیکر فرمانده شهید حضور پیدا می‌کنند و پیام ارادت، وفاداری و همدلی مردم این استان را به نمایش خواهند گذاشت.

استاندار کردستان با اشاره به استقبال گسترده مردم از حضور در این مراسم، تصریح کرد: علاوه بر کاروان‌های سازماندهی‌شده، شمار زیادی از مردم استان در شهرستان‌های مختلف نیز به صورت خودجوش برای شرکت در آیین تشییع اعلام آمادگی کرده و راهی تهران شده‌اند.

زره‌تن‌لهونی خاطرنشان کرد: مردم کردستان همانند دیگر هموطنان در سراسر کشور، با حضور در این مراسم باشکوه، بار دیگر همبستگی، وحدت و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا را به نمایش خواهند گذاشت.

کد مطلب 6880248

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