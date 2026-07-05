به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی، عصر یکشنبه در حاشیه مراسم بدرقه کاروان‌های اعزامی استان به آیین تشییع فرمانده شهید ایران، با تسلیت شهادت این فرمانده به مردم ایران و جهان اسلام، اظهار کرد: امروز کاروان‌های استان کردستان برای حضور در مراسم تشییع اعزام شدند و در این آیین، کاروان سنندج را با حضور مسئولان استانی بدرقه کردیم.

وی افزود: اعضای این کاروان‌ها به عنوان نمایندگان و سفیران مردم کردستان در مراسم تشییع پیکر فرمانده شهید حضور پیدا می‌کنند و پیام ارادت، وفاداری و همدلی مردم این استان را به نمایش خواهند گذاشت.

استاندار کردستان با اشاره به استقبال گسترده مردم از حضور در این مراسم، تصریح کرد: علاوه بر کاروان‌های سازماندهی‌شده، شمار زیادی از مردم استان در شهرستان‌های مختلف نیز به صورت خودجوش برای شرکت در آیین تشییع اعلام آمادگی کرده و راهی تهران شده‌اند.

زره‌تن‌لهونی خاطرنشان کرد: مردم کردستان همانند دیگر هموطنان در سراسر کشور، با حضور در این مراسم باشکوه، بار دیگر همبستگی، وحدت و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا را به نمایش خواهند گذاشت.