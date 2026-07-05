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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

خدمت‌رسانی گسترده بانک سپه به عزاداران امام شهید

خدمت‌رسانی گسترده بانک سپه به عزاداران امام شهید

بانک سپه با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران و عزاداران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، تعداد موکب‌های مستقر در مسیرهای اصلی را به ۱۴ موکب افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سپه، در راستای تکریم زائران و عزاداران شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت، به دستور مدیران ارشد بانک سپه، این بانک با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، تعداد موکب‌های مستقر در مسیرهای اصلی مراسم تشییع را به ۱۴ موکب افزایش داد.

این تصمیم با هدف پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای زائران و تسهیل حضور همکاران در مسیر خدمت‌رسانی اتخاذ شده است.

بانک سپه با استقرار نیروهای خود در نقاط استراتژیک مسیر تشییع، آماده ارائه خدمات فرهنگی، اطلاع‌رسانی و پذیرایی به مراجعان می‌باشد.

براساس برنامه‌ریزی عملیاتی، ۱۴ موکب بانک سپه از شرق تهران به غرب در نقاط زیر مستقر هستند.

۱.شعبه ایستگاه داریوش
۲.شعبه تهران نو
۳.شعبه دروازه دولت (روبروی خیابان لاله‌زار)
۴.شعبه فردوسی
۵.میدان هفت تیر (ساختمان یاس)
۶.شعبه چهارراه کالج جنب اداره کل آموزش
۷.شعبه انقلاب _ فلسطین
۸.شعبه دانشگاه (میدان انقلاب)
۹.شعبه جمالزاده شمالی
۱۰.شعبه میدان توحید
۱۱.شعبه رودکی
۱۲.شعبه شهید اکبری
۱۳.شعبه آزادی
۱۴.واحد ارزی آزادی

این اقدام گسترده، بخشی از استراتژی بانک سپه در مسیر «تکریم زائران» و حضور فعال در رویدادهای ملی و مذهبی کشور است.

کد مطلب 6880125
روح اله صابرزاده

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