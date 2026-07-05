انصاری: محیط زیست در نگاه رهبر شهید امر تجملاتی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، در حاشیه آیین تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار داشت: نگاه عمیق، راهبردی و آینده‌نگر رهبر شهید به محیط زیست، به‌ویژه در سیاست‌های کلی ابلاغی این حوزه، به‌روشنی قابل مشاهده است.

‌وی افزود: در این سیاست‌ها تأکید شده است که حفاظت از محیط زیست تنها وظیفه قوه مجریه نیست، بلکه همه ارکان حاکمیت، از جمله قوای مقننه و قضائیه، در قبال آن مسئولیت دارند.

‌به گفته انصاری، نظام یکپارچه مدیریت منابع محیط زیست، توسعه اقتصاد سبز، تقویت دیپلماسی محیط زیست و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید مورد توجه قرار گرفته و نشان‌دهنده نگاه جامع ایشان به این حوزه است.

‌وی افزود: رهبر شهید همواره تأکید داشتند که محیط زیست یک موضوع تجملاتی و تشریفاتی نیست، بلکه مسئله‌ای حیاتی است و فرهنگ حفاظت از محیط زیست باید به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود تا همه مردم در صیانت از منابع طبیعی نقش‌آفرینی کنند.