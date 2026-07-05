https://mehrnews.com/x3cvF6 ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۹ کد مطلب 6880388 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۹ شکوه حضور مردم خمین در صد و بیست و هفتمین شب لبیک به فرمان رهبری خمین- شکوه حضور مردم خمین در صد و بیست و هفتمین شب لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6880388 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و هفتمین شب دلتنگی مردم اراک برای رهبر شهید و بیعت با ولایت اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه حضور پرشور مردم اراک همزمان با ایام وداع و تشییع آقای شهید ایران برچسبها خمین تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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