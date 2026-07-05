به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با تشریح تمهیدات جمعیت هلالاحمر برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید در استان قم، اظهار کرد: در این عملیات، بیش از ۲۰ هزار نیروی عملیاتی برای ارائه خدمات به عزاداران و زائران سازماندهی شدهاند.
وی افزود: برای پشتیبانی از این عملیات، ۳۴ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۲ دستگاه خودروی نجات، ۱۶ دستگاه موتورسیکلت امدادی، ۱۵ دستگاه خودروی کمکدار و ۲ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در نقاط مختلف استان قم مستقر شدهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ادامه داد: همچنین ۲ فروند بالگرد امدادی، ۲ فروند پهپاد، ۴ بیمارستان و کلینیک سیار، یک دستگاه نانوایی سیار و یک دستگاه آشپزخانه سیار نیز برای پشتیبانی از عملیات و خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم پیشبینی شده است.
کولیوند با اشاره به آمادگی هلالاحمر در حوزه اسکان و حمایتهای روانی خاطرنشان کرد: ۳۸ چادر اسکان اضطراری به همراه ۴ سازه «رابهال» برای اسکان اضطراری و همچنین ۳۸ تیم حمایتهای روانی و اجتماعی (سحر) در محلهای پیشبینیشده مستقر هستند تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی به عزاداران ارائه دهند.
وی در پایان گفت: علاوه بر این، ۱۱ پایگاه ثابت و سیار هلالاحمر در محورهای منتهی به قم فعال شدهاند تا خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی با سرعت و کیفیت مطلوب به زائران و عزاداران ارائه شود.
قم- رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: بیش از ۲۰ هزار نیروی عملیاتی با بهرهگیری از ظرفیتهای امدادی، درمانی، پشتیبانی و روانی، آماده خدمترسانی به زائران تشییع رهبر شهید در قم هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با تشریح تمهیدات جمعیت هلالاحمر برای پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید در استان قم، اظهار کرد: در این عملیات، بیش از ۲۰ هزار نیروی عملیاتی برای ارائه خدمات به عزاداران و زائران سازماندهی شدهاند.
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