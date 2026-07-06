به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از آمادگی کامل شبکه مترو برای خدمت‌رسانی به شهروندان در مراسم تشییع امروز، دوشنبه ۱۵ تیر خبر داد و گفت: همه ایستگاه‌های واقع در مسیر مراسم باز هستند، اما در صورت افزایش حجم مسافران، ممکن است برخی ایستگاه‌ها به‌صورت موقت بسته شوند.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های گسترده ترافیکی در سطح شهر، به‌ویژه در محورهای منتهی به مسیر مراسم، استفاده از مترو بهترین و سریع‌ترین شیوه دسترسی برای شهروندان است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه ادامه داد: مسیر مراسم از ابتدای خیابان دماوند آغاز شده و پس از عبور از خیابان‌های انقلاب و آزادی، در بزرگراه لشکری تا بلوار ایران‌خودرو ادامه خواهد داشت و مترو آمادگی کامل برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان را دارد.

لطفی ایستگاه‌های نزدیک به مسیر مراسم را به این صورت معرفی و اعلام کرد:

خط یک: ایستگاه‌های سعدی، دروازه دولت، آیت‌الله طالقانی، شهدای هفتم تیر

خط دو: ایستگاه‌های فرهنگسرا، تهرانپارس، شهید باقری، شهید مدنی، امام حسین (ع)، دروازه شمیران، بهارستان، دانشگاه امام علی، میدان حر، شهید نواب صفوی، شادمان، دانشگاه شریف، طرشت و صادقیه

خط سه: منیریه، تئاترشهر، میدان حضرت ولی عصر (عج)

خط چهار: میدان شهدا، دروازه شمیران، دروازه دولت، فردوسی، تئانر شهر، میدان انقلاب اسلامی، توحید، شادمان، دکتر حبیب‌الله، استاد معین، میدان آزادی، بیمه، شهرک اکباتان و ارم سبز

خط پنج: تهران، ارم سبز، ورزشگاه آزادی، چیتگر، ایران‌خودرو و وردآورد

خط شش:میدان شهدا، امام حسین (ع) سرباز، شهدای هفتم تیر، مریم مقدس، میدان حضرت ولی‌عصر (عج) بو ستان لاله و کارگر

خط هفت: رودکی، شهید نواب صفوی، توحید، مدافعان سلامت

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تأکید کرد: همه ایستگاه‌های اعلام‌شده در حال حاضر باز و فعال هستند، اما با توجه به احتمال افزایش حجم مسافران در برخی ایستگاه‌ها، ممکن است در صورت تشخیص مسئولان و به‌منظور حفظ ایمنی مسافران، تصمیم به بسته شدن موقت برخی ایستگاه‌ها به‌صورت لحظه‌ای اتخاذ شود.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت نظم، به راهنمایی‌های کارکنان مترو و اطلاعیه‌های رسمی شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در طول برگزاری مراسم توجه کنند.