استاندار تهران جزئیات مراسم تشییع آقای شهید را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس ستاد مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران، شامگاه یکشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای برگزاری هرچه بهتر مراسم تشییع اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغ‌شده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در هفته‌های گذشته، آمادگی بسیار خوبی در سطح استان تهران ایجاد شده است.

وی افزود: با توجه به تعطیلی روزهای یکشنبه و دوشنبه از سوی دولت، زمینه حضور حداکثری مردم عزیز از سراسر کشور در این مراسم فراهم شده و با توجه به اشتیاق دلدادگان امام شهید، تدابیر حداکثری در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

استاندار تهران با اشاره به تجربه برگزاری مراسم وداع و نماز در روزهای گذشته گفت: در حوزه بهداشت و درمان، امداد و نجات، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات تخصصی دستگاه‌های مختلف، اقدامات خوبی انجام شده و این تجربه برای مراسم تشییع نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

معتمدیان ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی را یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی دانست و بیان کرد: با توجه به حضور جمعیت چندمیلیونی در تهران، زیرساخت‌های ارتباطی در مصلی ارتقا یافت و در دو روز گذشته هیچ‌گونه اخلالی در حوزه ارتباطات نداشتیم.

وی با تشریح مسیر مراسم تشییع افزود: مسیر اصلی مراسم از خیابان دماوند آغاز می‌شود و میدان امام حسین(ع)، میدان انقلاب، میدان آزادی و خیابان شهید لشکری را دربرمی‌گیرد.

رئیس ستاد مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران ادامه داد: علاوه بر محور اصلی، تمام تقاطع‌هایی که از شمال به جنوب و جنوب به شمال به این مسیر منتهی می‌شوند نیز به‌عنوان محورهای فرعی و پهنه مراسم پیش‌بینی شده‌اند.

معتمدیان با تأکید بر اهمیت ایمنی مردم گفت: یکی از سیاست‌های اصلی ستاد ملی و ستاد استانی، ایمن‌سازی مسیرها برای حفظ سلامت مردم بوده است؛ همان‌گونه که در مصلای امام خمینی(ره) نیز با ایمن‌سازی‌های انجام‌شده و خدمات گسترده امدادی و درمانی، مراسم در سلامت کامل برگزار شد.

وی افزود: برای مراسم تشییع نیز ایمن‌سازی مسیرها انجام شده و موانع موجود در طول مسیر، با تلاش شهرداری تهران، برداشته شده است.

استاندار تهران با اشاره به حوزه حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: در بخش حمل‌ونقل عمومی، تمهیدات حداکثری پیش‌بینی شده و با دستور شهردار تهران، مترو در ۴۸ ساعت گذشته به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت انتقال زائران بوده است.

معتمدیان ادامه داد: همین ظرفیت برای مراسم تشییع نیز پیش‌بینی شده و با بسیج ظرفیت‌های استان، ناوگان اتوبوسرانی و وسایل حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی زائران عزیز به‌کار گرفته می‌شود.

وی با قدردانی از حضور مردم در مراسم وداع و نماز گفت: مردم عزیز از روز گذشته در مصلای امام خمینی(ره) و در نماز امروز حضور میلیونی داشتند و حماسه‌ای تازه خلق کردند؛ حضوری که قطعاً بی‌سابقه بود.

رئیس ستاد مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران با اشاره به ابعاد ملی و بین‌المللی مراسم تشییع افزود: چندصد خبرنگار بین‌المللی در تهران حضور دارند تا حماسه حضور مردم را منعکس کنند و این مراسم از ابعاد مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد.

معتمدیان تأکید کرد: حضور حداکثری زائران، عزاداران و سوگواران امام شهید، پیام وحدت، همبستگی و انسجام ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد.

وی این مراسم را روز تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب دانست و گفت: فردا حقیقتاً باید به‌عنوان روز رستاخیز ملی یاد شود؛ روزی که حضور مردم در آن بر امنیت ملی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: با حضور مردم از سراسر کشور، شهر تهران، شهرستان‌های استان تهران و سایر استان‌ها، بار دیگر تجدید بیعتی با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای شکل خواهد گرفت.

حضور هیئت‌های خارجی در مراسم ادای احترام، نشانه جایگاه جمهوری اسلامی ایران است

استاندار تهران با اشاره به حضور شخصیت‌ها و هیئت‌های خارجی در مراسم ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید گفت: حضور مقامات و نمایندگان کشورها در تهران، با وجود هجمه‌های دشمنان، نشان‌دهنده جایگاه جمهوری اسلامی ایران و دیپلماسی فعال کشور است.

وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی مراسم اظهار کرد: حضور هیئت‌های خارجی، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین رسانه‌های خارجی برای پوشش این مراسم، از ابعاد مهم این آیین تاریخی است.

وی افزود: در روزهای گذشته پوشش خوبی از حضور مقامات و هیئت‌های خارجی در مراسم ادای احترام به پیکر مطهر رهبر و امام شهید انجام شد و این حضور، جلوه‌ای از جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی بود.

استاندار تهران با اشاره به گستره حضور مهمانان خارجی بیان کرد: شخصیت‌های صاحب نفوذ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از ۱۰۰ کشور برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید در تهران حضور پیدا کردند.

معتمدیان ادامه داد: روز جمعه، این شخصیت‌ها و هیئت‌ها در مصلای امام خمینی(ره) حاضر شدند و به پیکر مطهر امام شهید ادای احترام کردند.

رئیس ستاد مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران با اشاره به سطح هیئت‌های حاضر افزود: بیش از ۵۰ هیئت خارجی در سطوح بالا، از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزرای امور خارجه و رؤسای مجالس کشورهای مختلف در این مراسم حضور داشتند.

وی گفت: بخش دیگری از مهمانان نیز نمایندگان و فرستادگان ویژه کشورهای مختلف بودند که برای حضور در مراسم و ادای احترام به تهران آمدند.

معتمدیان تأکید کرد: این حضور، در شرایطی که دشمنان هجمه‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال کردند، نشان‌دهنده دیپلماسی قوی کشور و جایگاه جمهوری اسلامی در مناسبات بین‌المللی است.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: حضور مقامات، هیئت‌ها و رسانه‌های خارجی در تهران، ابعاد جهانی مراسم را برجسته کرد و نشان داد پیام این آیین، فراتر از مرزهای کشور بازتاب یافته است.

استاندار تهران با دعوت از مردم پایتخت، شهرستان‌های استان تهران و ملت ایران برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید گفت: فردا روز حضور ملت ایران در میدان وفاداری، همبستگی و ادای دین به امام شهید است.

وی اظهار کرد: درخواست و خواهش ما از مردم عزیز این است که حتماً فردا در مراسم تشییع رهبر شهید حضور پیدا کنند.

معتمدیان افزود: در وهله نخست، از مردم عزیز پایتخت که در این روزها همراهی بسیار خوبی در میزبانی از زائران و سوگواران امام شهید داشتند، دعوت می‌کنیم با حضور حداکثری در این مراسم شرکت کنند.

استاندار تهران با قدردانی از همراهی مردم تهران گفت: مردم پایتخت در روزهای گذشته نشان دادند که در کنار حضور در مراسم، میزبان شایسته‌ای برای زائران و داغداران سراسر کشور هستند.

معتمدیان ادامه داد: فردا روزی نیست که مردم بخواهند در خانه‌های خود بمانند؛ فردا روز حضور مردم در میدان وفاداری و همبستگی است.

رئیس ستاد مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب در استان تهران با اشاره به نقش مردم در روزهای اخیر افزود: همان‌گونه که مردم در ایام جنگ حماسه آفریدند و این همراهی تا امروز ادامه داشته، حضور در مراسم تشییع نیز می‌تواند جلوه‌ای دیگر از وفاداری و انسجام ملت ایران باشد.

وی از مردم شهرستان‌های استان تهران نیز برای حضور در مراسم دعوت کرد و گفت: در شهرستان‌های استان، زمینه و تسهیلگری لازم فراهم شده و زیرساخت‌های مورد نیاز برای حضور مردم در مراسم پیش‌بینی شده است.

معتمدیان با دعوت از مردم سراسر کشور بیان کرد: از قبل هماهنگی‌های لازم انجام شده و از مردم عزیز سراسر کشور نیز دعوت می‌کنیم که در این مراسم باشکوه حضور پیدا کنند.

استاندار تهران تأکید کرد: تمهیدات حداکثری برای حضور مردم فراهم شده و جای هیچ نگرانی برای زائران و سوگواران وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حضور پرشور مردم پایتخت، شهرستان‌های استان تهران و ملت ایران از سراسر کشور، مراسم تشییع رهبر شهید به‌عنوان جلوه‌ای ماندگار از وفاداری، وحدت و قدرشناسی مردم ثبت شود.