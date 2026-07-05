به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم باشکوه تشییع قائد شهید امت و پیش‌بینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با استقرار ناوگان ویژه در محورهای مختلف پایتخت، خدمات گسترده‌ای را برای جابه‌جایی عزاداران تدارک دیده است.

بر این اساس، تاکسی‌های ویژه در هشت محور اصلی فعالیت خواهند کرد تا ارتباط میان پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده، ایستگاه‌های مترو و کانون‌های تجمع عزاداران با سهولت بیشتری برقرار شود.

انتقال عزاداران از ورزشگاه آزادی به ایستگاه مترو

یکی از مهم‌ترین محورهای خدمات تاکسیرانی، محور شماره یک است که در محدوده پارکینگ شماره ۱۷ ورزشگاه آزادی فعالیت خواهد کرد.

در این محور، تاکسی‌ها عزاداران را از محوطه پارکینگ ورزشگاه آزادی به درب ورودی ایستگاه مترو ورزشگاه آزادی منتقل می‌کنند تا شرکت‌کنندگان بتوانند از طریق شبکه مترو مسیر خود را به سمت محل برگزاری مراسم ادامه دهند.

خدمات ویژه در محدوده هزار و یک شهر و ایران‌مال

در محور شماره دو نیز ناوگان تاکسیرانی در پارکینگ هزار و یک شهر واقع در ضلع شمالی بزرگراه شهید خرازی و مقابل مجتمع تجاری ایران‌مال مستقر خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تاکسی‌ها عزاداران را از محوطه پارکینگ هزار و یک شهر به مجاورت بزرگراه شهید خرازی و محل دپوی اتوبوس‌های شرکت واحد منتقل می‌کنند تا امکان ادامه مسیر از طریق ناوگان اتوبوسرانی فراهم شود.

سرویس تاکسیرانی در محورهای غربی پایتخت

در محور شماره سه، خدمات تاکسیرانی در محدوده بزرگراه یادگار امام (ره) و حدفاصل بلوار دادمان تا پل بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری ارائه خواهد شد.

مسیر تردد این تاکسی‌ها در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) تا پل بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تعریف شده است.

همچنین در محور شماره چهار، ناوگان تاکسیرانی در بزرگراه شهید باکری و حدفاصل بزرگراه شهید همت تا آزادراه تهران-کرج مستقر خواهد بود.

در این محور نیز تاکسی‌ها در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید باکری تا آزادراه تهران - کرج خدمات جابه‌جایی ارائه خواهند کرد.

اتصال شرق تهران به شبکه حمل‌ونقل عمومی

برای عزادارانی که از شرق پایتخت وارد تهران می‌شوند، دو محور ویژه تاکسیرانی در نظر گرفته شده است.

در محور شماره پنج، تاکسی‌ها از پارک جنگلی سرخه‌حصار حرکت کرده و پس از عبور از خیابان دماوند و خیابان جشنواره، عزاداران را به ایستگاه مترو فرهنگسرای اشراق منتقل می‌کنند.

همچنین در محور شماره شش، خدمات تاکسیرانی از پردیس مسافری شرق و خیابان دماوند (محل دپوی اتوبوس‌های شرکت واحد) ارائه خواهد شد.

مسیر پیش‌بینی شده برای این محور از بزرگراه شهید یاسینی تا سه‌راه تهرانپارس است.

خدمات ویژه تاکسیرانی در جنوب تهران

در محور شماره هفت، تاکسی‌ها وظیفه انتقال عزاداران میان ایستگاه مترو ورزشگاه تختی و بلوار هجرت در محدوده بزرگراه شهید شوشتری را بر عهده خواهند داشت.

بر اساس اعلام مدیریت شهری، مسیر این محور از مترو ورزشگاه تختی آغاز شده و پس از عبور از بلوار شهیدان سرباز به بلوار هجرت می‌رسد.

سرویس تاکسیرانی در محدوده مرکزی شهر

برای تسهیل جابه‌جایی عزاداران در محدوده مرکزی پایتخت نیز محور شماره هشت فعال خواهد بود.

این محور در خیابان کارگر جنوبی و حدفاصل میدان راه‌آهن تا میدان حر مستقر شده و تاکسی‌ها در مسیر شمال به جنوب خیابان کارگر به شهروندان خدمات‌رسانی خواهند کرد.

توصیه مدیریت شهری به عزاداران

مدیریت شهری تهران از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت خواسته است با توجه به حجم گسترده تردد در روز مراسم، پس از استقرار خودروهای خود در پارکینگ‌های تعیین‌شده، از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل مترو، اتوبوس و تاکسی استفاده کنند.

بر اساس اعلام مسئولان شهری، استقرار تاکسی‌ها در هشت محور اصلی شهر با هدف تسهیل جابه‌جایی عزاداران، کاهش زمان دسترسی به ایستگاه‌های مترو و روان‌سازی ترافیک در معابر منتهی به محل برگزاری مراسم انجام شده است.