جهان در روایت وداع با رهبر شهید

خبرگزاری مهر - مجله مهر: بعضی وداع‌ها پایان یک دیدار نیستند؛ رویدادهایی هستند که بازتابشان از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود. مراسم وداع با رهبر شهید در مصلای امام خمینی(ره) نیز از همین جنس بود. مراسمی که اگرچه در تهران برگزار شد، اما نگاه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرد و مهمانانی از کشورهای مختلف را به پایتخت کشاند.

از نخستین ساعات برگزاری مراسم، تصاویر جمعیت عزادار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در میان حاضران، تنها ایرانی‌ها دیده نمی‌شدند؛ افرادی از کشورهای مختلف، با ملیت‌ها و حتی ادیان گوناگون، خود را به تهران رسانده بودند تا در این مراسم حضور داشته باشند و از نزدیک شاهد این وداع باشند. یکی از این چهره‌ها، جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی بود، او در ویدئوهایی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، درباره فضای مراسم می‌گوید: «من می‌بینم که ایران از همیشه متحدتر و قوی‌تر است و میلیون‌ها نفر اینجا هستند.»

یا فعال رسانه‌ای اهل اتریش که به تهران سفر کرده، آن‌چه که از نخستین روز وداع تاریخی ملت با آقای شهید ایران را دیده است را این گونه روایت می‌کند: «با حضورم در مصلی، همانطور که شما می‌تونید پشت سر من ببینید در همه جا سیل جمعیت مردمی دیده می‌شه که برای دوازده ساعت بدون وقفه درحال وداع با رهبرشان بودن.»

در این میان نیز، کریس هلالی پژوهشگر و روزنامه‌نگار، درباره تجربه خود، در ایستگاه مترو مصلی امام خمینی(ره) و در مسیر رسیدن به مراسم وداع، همان‌گونه که به سختی صدایش از میان شعارهای کوبنده «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» جمعیت شنیده می‌شود، می‌گوید: «شما می‌تونید از پشت سرم بشنوید که مردم شعار (مرگ بر آمریکا و اسرائیل) را سر می‌دهند و می‌دونید، انرژی اینجا کاملا محسوس هست. احساسی که در میان مردم قرار داره و حمایتی که از کشور، رهبر جدید انقلاب نشون دادن واقعا باورنکردنی‌ست باید این‌جا باشید تا بتونید این حس رو از نزدیک تجربه کنید.»

یا مرد گرجستانی که به گفته خود تنها بخاطر رهبرشهید به تهران سفر کرده تا در مراسم وداع با ایشان شرکت کند. او درباره گرفتن این تصمیم می‌گوید: «وقتی خبر شهادت ایشون رو شنیدم خیلی ناراحت شدم و ساعت‌های اولیه در شوک و اندوه بودم اما کم کم سعی کردم اتفاقی که افتاده بود رو تحلیل کنم.»