  1. سلامت
  2. درمان
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۷

ارائه مدل جدید از خدمات درمانی در مصلای تهران

ارائه مدل جدید از خدمات درمانی در مصلای تهران

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به ارائه خدمات گسترده در بیمارستان‌های موقت مصلای تهران، این تجربه را در مدیریت بحران و رویدادهای بزرگ، بی‌نظیر و الگویی موفق برای آینده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، یاسر فروغی، در ارزیابی خدمات سلامت ارائه‌شده در مراسم وداع با «قائد شهید امت» در مصلای تهران، اظهار کرد: حجم و تنوع خدمات درمانی ارائه‌شده در این مراسم، از نظر گستردگی و کیفیت، تجربه‌ای تقریباً بی‌نظیر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت این حجم از خدمات در یک اجتماع بسیار بزرگ، چالش‌برانگیز اما موفقیت‌آمیز بود، افزود: حضور همزمان تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و تجمیع ظرفیت‌های آنان در قالب یک مدیریت واحد برای ارائه خدمات تخصصی، تجربه‌ای بسیار مهم و ارزشمند بود که باید به‌عنوان الگویی در رویدادهای بزرگ آینده به کار گرفته شود.

فروغی با اشاره به سطح بالای تجهیزات و امکانات در بیمارستان‌های موقت مستقر در این محل، تصریح کرد: طیف وسیعی از خدمات، از فوریت‌های پزشکی گرفته تا آزمایش‌های تخصصی و خدمات فوق‌تخصصی، به مراجعین ارائه شد. آنچه در بیمارستان‌های میدانی، از جمله بیمارستان بقیه‌الله مشاهده شد، نشان‌دهنده برپایی یک مرکز درمانی کامل و مجهز با تمام امکانات لازم بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرد: این سطح از خدمت‌رسانی ثابت کرد که اگر تمامی مجموعه‌ها با یک هدف، اعتقاد و برنامه واحد پای کار بیایند، می‌توان کارهای بسیار بزرگ‌تری را در حوزه سلامت کشور انجام داد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام و هماهنگی در تیم‌های بهداشت و درمان، گفت: هدف ما این است که با تداوم این روند، ضمن سربلندی تیم‌های سلامت، مردم نیز از کیفیت بالای خدمت‌رسانی بهره‌مند شوند.

فروغی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه ارزشمند و موفقی که در این رویداد کسب شد، مسیر ما را برای برنامه‌ریزی‌های آتی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایام اربعین حسینی و موکب‌های درمانی این رویداد بزرگ، هموارتر می‌کند.

کد مطلب 6880475
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار