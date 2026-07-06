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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

بهره‌مندی بیش از ۴۰ هزار زائر از خدمات هلال‌احمر در مراسم تشییع

بهره‌مندی بیش از ۴۰ هزار زائر از خدمات هلال‌احمر در مراسم تشییع

سخنگوی جمعیت هلال احمر از ارائه ۹۲ هزار خدمت امدادی، درمانی و حمایتی به بیش از ۴۰ هزار نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تا ساعت ۸ صبح روز ۱۵ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ مجتبی خالدی با اعلام آخرین آمار خدمات‌رسانی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: تا ساعت ۸ صبح امروز (۱۵ تیرماه)، در مجموع ۹۱ هزار و ۷۷۹ خدمت به ۴۰ هزار و ۳۲۴ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شده است.

سخنگوی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه شایع‌ترین علت مراجعه افراد، مشکلات ناشی از فشار خون و سردرد بوده است، تصریح کرد: یک هزار و ۴۸۴ مورد مراجعه به دلیل مشکلات فشار خون و ۸۴۲ مورد نیز به علت سردرد ثبت شده است. همچنین بیشترین اقدامات درمانی انجام‌شده شامل پایش علائم حیاتی با یک هزار و ۵۱۰ مورد و ارائه داروهای بدون نسخه (OTC) با یک هزار و ۲۷۱ مورد بوده است.

خالدی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات امدادی و درمانی، خدمات اسکان نیز از سوی تیم‌های جمعیت هلال احمر ارائه شده است.

کد مطلب 6880599
محدثه رمضانعلی

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