به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر؛ مجتبی خالدی با اعلام آخرین آمار خدمات‌رسانی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: تا ساعت ۸ صبح امروز (۱۵ تیرماه)، در مجموع ۹۱ هزار و ۷۷۹ خدمت به ۴۰ هزار و ۳۲۴ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم ارائه شده است.

سخنگوی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه شایع‌ترین علت مراجعه افراد، مشکلات ناشی از فشار خون و سردرد بوده است، تصریح کرد: یک هزار و ۴۸۴ مورد مراجعه به دلیل مشکلات فشار خون و ۸۴۲ مورد نیز به علت سردرد ثبت شده است. همچنین بیشترین اقدامات درمانی انجام‌شده شامل پایش علائم حیاتی با یک هزار و ۵۱۰ مورد و ارائه داروهای بدون نسخه (OTC) با یک هزار و ۲۷۱ مورد بوده است.

خالدی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات امدادی و درمانی، خدمات اسکان نیز از سوی تیم‌های جمعیت هلال احمر ارائه شده است.