نجات سرنشینان محبوس در پی تصادف خودروی سواری در بلوار امیرکبیر یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک‌سرشت اظهار کرد: در پی اعلام گزارش وقوع یک فقره تصادف خودروی سواری و محبوس شدن سه سرنشین در محدوده بلوار امیرکبیر یزد به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، بلافاصله دو دستگاه خودروی امداد و نجات و اطفای حریق از ایستگاه شماره ۹ به همراه ۶ آتش‌نشان و مدیر عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات تخصصی امداد و نجات، موفق شدند هر سه فرد محبوس را از داخل خودروی آسیب‌دیده خارج کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ادامه داد: مصدومان پس از رهاسازی، برای انجام اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

پاک‌سرشت از شهروندان درخواست می‌کند با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه کامل به مسیر، نقش مؤثری در کاهش حوادث رانندگی و حفظ جان خود و دیگران داشته باشند.