سخنگوی دولت: همبستگی و وحدت ملی در تشییع رهبر شهید به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پی حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین تشییع رهبر شهید، پیامی در فضای مجازی منتشر کرد.
مهاجرانی در این پیام تأکید کرد که حضور مردم از اقشار، نسلها و سلیقههای مختلف در این مراسم، بار دیگر نشاندهنده همبستگی و وحدت ملی ایران در لحظههای سرنوشتساز است. وی افزود: این همدلی، بزرگترین پشتوانه امروز و فردای کشور است.
سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت این اتحاد در مواجهه با چالشها و بحرانها، بر لزوم حفظ و تقویت این روحیه همبستگی تأکید کرد و آن را نشانهای از عزم ملی برای پیشبرد اهداف کشور دانست.
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