به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از ایستگاههای خدماترسانی با اشاره به انتخاب شهرداری همدان به عنوان معین منطقه ۲۲ تهران در این مراسم، اظهار کرد: از دو هفته گذشته، ستاد ویژهای با هدف برنامهریزی دقیق و هماهنگی برای پشتیبانی از این رویداد ملی تشکیل و تمامی تجهیزات لازم برای این ماموریت به کار گرفته شد.
وی با تشریح اقدامات انجامشده، افزود: در راستای حفظ نظافت محیط، پشتیبانی از موکبها و تامین رفاه زائران، چندین دستگاه خودروی خدمات شهری و تجهیزات جمعآوری پسماند به محلهای تعیینشده در تهران اعزام شده است.
شهردار همدان تاکید کرد: بهمنظور تامین آب شرب زائران، ۵ دستگاه تانکر آبرسان اختصاص یافت و در مجموع بیش از ۲۰ کامیون حامل تجهیزات، اقلام پذیرایی و امکانات رفاهی از همدان به تهران ارسال شده است.
وی در ادامه از استقرار سه موکب ویژه با حمایت شهرداری و مشارکت تشکلهای مردمی در مبادی ورودی تهران، میدان انقلاب و پارکینگ ورزشگاه آزادی خبر داد و گفت: برنامهریزیهای لازم برای توزیع اقلام پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به شرکتکنندگان در طول مسیر تشییع صورت گرفته است.
حسینی در پایان با تاکید بر اهتمام مجموعه مدیریت شهری همدان برای انجام شایسته این مأموریت، بیان کرد: امیدواریم خدمات ارائهشده در شأن این مراسم تاریخی و درخور زائران و دلدادگان رهبر شهید باشد.
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