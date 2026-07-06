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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

بسیج تمامی ظرفیت‌های همدان برای خدمت به زائران تشییع «رهبر شهید»

بسیج تمامی ظرفیت‌های همدان برای خدمت به زائران تشییع «رهبر شهید»

همدان-شهردار همدان از بسیج تمامی ظرفیت‌های عملیاتی و خدماتی این شهرداری برای میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه‌های خدمات‌رسانی با اشاره به انتخاب شهرداری همدان به عنوان معین منطقه ۲۲ تهران در این مراسم، اظهار کرد: از دو هفته گذشته، ستاد ویژه‌ای با هدف برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی برای پشتیبانی از این رویداد ملی تشکیل و تمامی تجهیزات لازم برای این ماموریت به کار گرفته شد.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده، افزود: در راستای حفظ نظافت محیط، پشتیبانی از موکب‌ها و تامین رفاه زائران، چندین دستگاه خودروی خدمات شهری و تجهیزات جمع‌آوری پسماند به محل‌های تعیین‌شده در تهران اعزام شده است.

شهردار همدان تاکید کرد: به‌منظور تامین آب شرب زائران، ۵ دستگاه تانکر آبرسان اختصاص یافت و در مجموع بیش از ۲۰ کامیون حامل تجهیزات، اقلام پذیرایی و امکانات رفاهی از همدان به تهران ارسال شده است.

وی در ادامه از استقرار سه موکب ویژه با حمایت شهرداری و مشارکت تشکل‌های مردمی در مبادی ورودی تهران، میدان انقلاب و پارکینگ ورزشگاه آزادی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای توزیع اقلام پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به شرکت‌کنندگان در طول مسیر تشییع صورت گرفته است.

حسینی در پایان با تاکید بر اهتمام مجموعه مدیریت شهری همدان برای انجام شایسته این مأموریت، بیان کرد: امیدواریم خدمات ارائه‌شده در شأن این مراسم تاریخی و درخور زائران و دلدادگان رهبر شهید باشد.

کد مطلب 6880675

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