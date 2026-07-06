الجزیره: قدرت نمایی تهران در مراسم میلیونی وداع با رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه شبکه خبری الجزیره نوشت که مراسم تشییع رهبر فقید ایران صرفا یک آیین مذهبی گذرا نیست، بلکه تحولی عمیق برای نمایش قدرت سازماندهی نظام ایران و ارسال پیام‌های چالش‌برانگیز برای دشمنان و اعلام ایستادگی به داخل و خارج تبدیل شد.

تهران پس از ماه‌ها درگیری خونین، با حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی قدرت حاکمیت پس از جنگ را اثبات کرده و بر توانایی نظام برای بقا و انتقال آرام قدرت تاکید می کند.

گزارش میدانی «رانیا قاسمی» خبرنگار الجزیره در تهران حاکی از آن است که نیروهای مسلح آماده حفاظت از امنیت کشور هستند و حضور گسترده مردمی را اهرم قدرتی می‌دانند که از موضع دیپلماتیک ایران در هرگونه مذاکرات آتی حمایت می‌کند.

الجزیره می افزاید که شهروندان ایرانی حاضر در مراسم تشییع از تمایل خود برای انعکاس هرچه بهتر مراسم تشییع و نشان دادن تصویر قدرتمند ایران به دنیا سخن گفتند.

روزنامه فرانسوی لیبراسیون با اشاره به انتصاب سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران نوشت که ایشان مردی است که به نظر می‌رسد در تمام تصمیمات سرنوشت‌ساز کشور حضور دارد.

الجزیره در ادامه تصریح کرد که مراسم تشییع رهبر فقید ایران برای چهارمین روز ادامه دارد و تهران پذیرای بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون شرکت‌کننده است که مقامات ایران آن را «بزرگترین تشییع پیکر در تاریخ کشور» توصیف کرده‌اند.