به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد، در حالی‌که خیابان‌ها مملو از جمعیت است تشییع دسته جمعی رهبر فقید ایران در مرکز شهر تهران از ساعات اولیه صبح امروز آغاز شد.

در همین خصوص روزنامه جروزالم پست نیز گزارش داد که سومین روز از مراسم تشییع رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران در خیابان‌های مرکزی پایتخت این کشور آغاز شد و عزاداران با در دست داشتن پرچم‌های قرمز در آن حضور یافتند.

روزنامه هاآرتص نوشت: حضور مردم در خیابان‌های تهران برای بدرقه دسته جمعی پیکر رهبر فقید از ساعات ابتدایی صبح امروز بسیار گسترده است.

بسیاری از رسانه های مطرح جهان از نخستین ساعات صبح امروز به پخش مستقیم مراسم تشییع آقای شهید ایران پرداخته اند.