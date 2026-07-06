اشک و اندوه مردم ایران در وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خبری جهان برای چندمین روز پیاپی در حال پوشش لحظه به لحظه و رصد زنده مراسمات مربوط به وداع با پیکر مطهر رهبر شهید ایران و تشییع پیکر ایشان در تهران هستند. امروز نیز حضور میلیونی عزداران در مراسم تشییع از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی توجه این رسانه ها را به خود جلب کرده است.



وب‌سایت شبکه خبری یورونیوز با انتشار ویدئویی از مراسم تشییع رهبر شهید ایران نوشت: این تصاویر عزادارانی را نشان می‌دهد که در حالی‌که اشک می‌ریزند، دستان خود را به سوی کامیون حامل پیکر رهبر معظم انقلاب دراز کرده و با اندوه و سوگواری با ایشان وداع می‌کنند.