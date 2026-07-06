بازتاب مراسم تشییع رهبر شهید ایران در خبرگزاری فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خبری جهان برای چندمین روز پیاپی در حال پوشش لحظه به لحظه و رصد زنده مراسمات مربوط به وداع با پیکر مطهر رهبر شهید ایران و تشییع پیکر ایشان در تهران هستند. امروز نیز حضور میلیونی عزداران در مراسم تشییع از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی توجه این رسانه ها را به خود جلب کرده است.

خبرگزاری فرانسه (AFP) با انتشار تصاویری از جمعیت انبوه سوگواران حاضر در تشییع رهبر شهید نوشت: مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فقید ایران، روز دوشنبه در تهران آغاز شد؛ همزمان، مقام‌های ایرانی خود را برای حضور انبوه عزادارانی آماده کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود شمار آنان با جمعیتی که نزدیک به چهار دهه پیش در مراسم تشییع رهبر پیشین ایران حضور یافتند، برابری کند یا حتی از آن فراتر رود.