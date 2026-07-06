فرزاد خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات شطرنج قهرمانی استان کردستان در بخش بانوان و آقایان با حضور ۵۴ شطرنجباز در جدول آقایان و ۱۵ شطرنجباز در جدول بانوان برگزار شد.
وی افزود: این رقابتها به روش سوئیسی و در هفت دور برگزار شد و در پایان نفرات برتر هر دو بخش مشخص شدند.
مدیرکل ورزش شو جوانان کردستان بیان کرد: در جدول آقایان، اهورا زمانینژاد از سنندج عنوان قهرمانی را به دست آورد، ماهان فرجی از سقز نایبقهرمان شد و هیوا خلیلی از سنندج در جایگاه سوم ایستاد. همچنین آرسام صلواتی از سنندج به عنوان بهترین بازیکن زیر ۱۴ سال و شاهان رهبر از سنندج به عنوان بهترین بازیکن زیر ۱۰ سال معرفی شدند.
وی یادآور شد: در جدول بانوان نیز ژینا پوینده از مریوان عنوان قهرمانی را کسب کرد، یلدا مرادی از سنندج نایبقهرمان شد و ملودی فرهنگ از سنندج مقام سوم را به خود اختصاص داد.
خاکی تصریح کرد: همچنین سیده رامونا هاشمی خیابانی به عنوان بهترین بازیکن زیر ۱۴ سال و سدنا سیفی به عنوان بهترین بازیکن زیر ۱۰ سال این رقابتها معرفی شدند.
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