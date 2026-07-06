  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

پورجمشیدیان: حضور بی‌نظیر مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

پورجمشیدیان: حضور بی‌نظیر مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

دبیر ستاد ملی آیین تشییع گفت: امروز شاهد حضور کم‌نظیری در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی بودیم، مسیر از سه‌راه تهرانپارس تا غرب تهران مملو از جمعیت بود و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی آیین تشییع رهبر انقلاب، در گفتگویی گفت: امروز شاهد حضور کم‌نظیری در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی بودیم. مسیر از سه‌راه تهرانپارس تا غرب تهران مملو از جمعیت بود و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می‌شد.

وی افزود: هدف ما این است که مراسم پیش از نماز مغرب و عشا به پایان برسد و پیکرهای مطهر به قم منتقل شود طبق زمان‌بندی مشخص، با همراهی مردم.

پورجمشیدیان همچنین با اشاره به گرمای هوا و تهدیدهای دشمنان، تصریح کرد: این حضور بی‌نظیر نشان از عشق و اراده ملت ایران دارد.

وی ادامه داد: مراسم از ساعات اولیه صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تلاش ما این است که با همراهی مردم، مراسم را قبل از نماز مغرب و عشا به اتمام برسانیم و پیکرهای مطهر را به شهر مقدس قم منتقل کنیم.

دبیر ستاد ملی آیین تشییع خاطرنشان کرد: علی‌رغم گرما و فشارهای دشمنان، امروز شاهد یک حضور بی‌نظیر بودیم. از خیابان دماوند تا سه‌راه تهرانپارس و خیابان شهید لشکری، جمعیت به شدت افزایش یافته و امکان حرکت برای خودروهایی که برای انتقال پیکرها پیش‌بینی شده بود، فراهم نبوده است.

پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید گفت: به خاطر ایمنی و سلامت مردم، مجبور شدیم که پیکرهای مطهر را از اواسط خیابان آزادی وارد مسیر کنیم.

وی ادامه داد: من ضمن اینکه عذرخواهی می‌کنم از همه مردم، از همه مهمانان و عزیزانی که خاطرشان مکدر شد، شک نکنند که این به خاطر سلامت آنها بوده است.

در حال حاضر، پیکرهای مطهر در میدان آزادی قرار دارند و در آستانه ورود به خیابان شهید لشکری هستند تا با همراهی مردم به سمت قم منتقل شوند.

کد مطلب 6880849
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها