به گزارش خبرنگار مهر، پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی آیین تشییع رهبر انقلاب، در گفتگویی گفت: امروز شاهد حضور کمنظیری در تاریخ ایران و انقلاب اسلامی بودیم. مسیر از سهراه تهرانپارس تا غرب تهران مملو از جمعیت بود و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده میشد.
وی افزود: هدف ما این است که مراسم پیش از نماز مغرب و عشا به پایان برسد و پیکرهای مطهر به قم منتقل شود طبق زمانبندی مشخص، با همراهی مردم.
پورجمشیدیان همچنین با اشاره به گرمای هوا و تهدیدهای دشمنان، تصریح کرد: این حضور بینظیر نشان از عشق و اراده ملت ایران دارد.
وی ادامه داد: مراسم از ساعات اولیه صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تلاش ما این است که با همراهی مردم، مراسم را قبل از نماز مغرب و عشا به اتمام برسانیم و پیکرهای مطهر را به شهر مقدس قم منتقل کنیم.
دبیر ستاد ملی آیین تشییع خاطرنشان کرد: علیرغم گرما و فشارهای دشمنان، امروز شاهد یک حضور بینظیر بودیم. از خیابان دماوند تا سهراه تهرانپارس و خیابان شهید لشکری، جمعیت به شدت افزایش یافته و امکان حرکت برای خودروهایی که برای انتقال پیکرها پیشبینی شده بود، فراهم نبوده است.
پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید گفت: به خاطر ایمنی و سلامت مردم، مجبور شدیم که پیکرهای مطهر را از اواسط خیابان آزادی وارد مسیر کنیم.
وی ادامه داد: من ضمن اینکه عذرخواهی میکنم از همه مردم، از همه مهمانان و عزیزانی که خاطرشان مکدر شد، شک نکنند که این به خاطر سلامت آنها بوده است.
در حال حاضر، پیکرهای مطهر در میدان آزادی قرار دارند و در آستانه ورود به خیابان شهید لشکری هستند تا با همراهی مردم به سمت قم منتقل شوند.
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