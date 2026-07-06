محمدحسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آمادگی کامل مجموعه سلامت منطقه اظهار کرد: با وجود تعطیلی بسیاری از دستگاه‌ها، ارائه خدمات درمانی در تمامی مراکز تابعه دانشگاه بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه دارد و کادر درمان به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی با بیان اینکه تمامی بخش‌های بیمارستانی، اورژانس، درمانگاه‌های تخصصی، آزمایشگاه، تصویربرداری، رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، داروخانه و سایر واحدهای خدماتی مطابق روال فعال هستند، افزود: چهاردهم تیرماه نیز همزمان با تداوم این خدمات، ۹ نوزاد در بیمارستان بهار متولد شدند که این اتفاق، جلوه‌ای از پویایی و استمرار خدمت در نظام سلامت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به مأموریت‌های پشتیبانی این دانشگاه خاطرنشان کرد: در اجرای تکالیف ابلاغی، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به همراه نیروهای مجرب به استان‌های قم و خراسان رضوی اعزام شده است. امامیان یادآور شد: دو دستگاه آمبولانس ۱۱۵ مجهز به تجهیزات کامل و کادر عملیاتی برای پشتیبانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و مشهد اعزام شدند تا خدمات درمانی به زائران با کیفیت مطلوب ارائه شود.

وی همچنین از بازدید اتاق عمل بیمارستان امام حسین (ع) خبر داد و اضافه کرد: در این بازدید، فعالیت کادر درمان به صورت منسجم و مستمر در جریان بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود توضیح داد: تنها در یک بازه زمانی، ۲۰۰ ویزیت تخصصی انجام گرفت و ۵۰ بیمار در رشته‌های مختلف پذیرش شدند که نشان‌دهنده آمادگی کامل مراکز درمانی منطقه است.

امامیان تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های درمانی شامل بیمارستان‌ها، کلینیک‌های تخصصی، موکب‌های سلامت و درمانگاه‌های بین‌راهی برای خدمت‌رسانی به مردم و زائران بسیج شده‌ و درمانگاه‌های بین‌راهی نیز در دو نوبت صبح و عصر به ارائه خدمات به مسافران و زائران مشغول هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خاطر نشان کرد: مجموعه سلامت شهرستان با تمام توان و به صورت شبانه‌روزی در مسیر حفظ سلامت، آرامش و ارائه خدمات مطلوب به مردم و زائران فعالیت می‌کند و هیچ خللی در روند خدمت‌رسانی وجود ندارد.