به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، در کنگره بینالمللی سلامت مردان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، گفت: برگزاری این کنگره با تلاش همکاران دبیرخانه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اعضای کمیته اجرایی در شرایط کنونی اقدامی ارزشمند بود.
امامی رضوی با اشاره به سابقه برگزاری کنگره سلامت مردان گفت: این کنگره از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و طی سالهای گذشته به یکی از برنامههای علمی مهم کشور در حوزه سلامت مردان تبدیل شده است.
وی با تشریح فلسفه تشکیل شورایعالی سلامت و امنیت غذایی افزود: در حوزه سلامت نباید تصور کنیم که تمام مسائل تنها در وزارت بهداشت قابل حل است، زیرا بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت در خارج از نظام سلامت قرار دارند و برای رفع آنها باید همکاری بینبخشی شکل بگیرد.
رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به چالشهایی مانند تصادفات رانندگی، مصرف دخانیات و سایر عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر اظهار کرد: سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر سالها پیش تصویب شد و اکنون در حال بازنگری است، اما باید اذعان کرد که در بسیاری از اهداف تعیینشده به نتایج مورد انتظار نرسیدهایم؛ چراکه بخش قابل توجهی از عوامل مؤثر بر سلامت خارج از حوزه اختیارات وزارت بهداشت بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه بیماریهای غیرواگیر، دو عامل مهم شامل تغذیه و فعالیت بدنی نقش اساسی دارند و خوشبختانه دستگاههای مسئول در این زمینه برنامههای متعددی را آغاز کردهاند. وزارت ورزش و جوانان برنامههای گستردهای برای توسعه فعالیت بدنی در سطح کشور در دست اجرا دارد و سایر دستگاههای اجرایی نیز در این مسیر مشارکت کردهاند.
امامی رضوی با تأکید بر اینکه ارتقای سلامت نیازمند همکاری همه دستگاههاست، افزود: در حوزه تغذیه نیز وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای تولیدکننده مواد غذایی، دستگاههای نظارتی و خود مردم نقش مهمی در اصلاح الگوی تغذیه دارند و این موضوع تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست.
وی خطاب به اعضای جامعه علمی کشور گفت: انتظار ما این است که فعالیتهای علمی تنها به پژوهش و آموزش دانشگاهی محدود نشود. پژوهشها باید کاربردی و مسئلهمحور باشند و بتوانند مشکلات واقعی کشور را حل کنند. همچنین آموزش سلامت باید از محیطهای دانشگاهی فراتر رفته و از ظرفیت فضای مجازی برای افزایش آگاهی عمومی استفاده شود.
رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی برای ارتقای سلامت تصریح کرد: محلهمحوری یکی از بهترین بسترهای اجرای برنامههای سلامت است، اما نباید از ظرفیت سایر اجتماعات محلی نیز غافل شد. مساجد، مراکز فرهنگی و سایر محلهای تجمع مردم میتوانند نقش مهمی در آموزش و فرهنگسازی سلامت ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم از این ظرفیتهای اجتماعی برای تبیین مسائل سلامت و افزایش مشارکت مردم استفاده کنیم، دستیابی به اهداف سلامت کشور با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.
امامی رضوی خاطر نشان کرد: حضور مسئولانه دانشجویان و دانشگاهها در عرصه خدمترسانی به مردم و نظام سلامت، نشاندهنده ظرفیت ارزشمند سرمایه انسانی کشور است و امیدواریم برگزاری چنین کنگرههایی به ارتقای سلامت مردان و توسعه برنامههای پیشگیرانه در کشور منجر شود.
نظر شما