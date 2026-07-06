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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

بسیج امکانات ۷ کلان‌شهر برای میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید در قم

بسیج امکانات ۷ کلان‌شهر برای میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید در قم

قم-مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم از بسیج امکانات ۷ کلان‌شهر کشور برای میزبانی از زائران تشییع پیکر رهبر شهید در قم خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکری رئوف ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام خبر حضور فعال نیروهای خدماتی و فرهنگی هفت کلان‌شهر کشور در قم اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور میلیونی زائران و لزوم خدمات‌رسانی گسترده، نشستی هماهنگ با مدیران فرهنگی شهرهای اراک، اصفهان، سمنان، خرم‌آباد، همدان، ساوه و کاشان برگزار شد که دستاورد آن مشارکت مستقیم این کلان‌شهرها در میزبانی از زائران بود.

ذاکری رئوف افزود: این همکاری چندجانبه با هدف تمرکز بر اطلاع‌رسانی صحیح، ساماندهی روند ثبت‌نام و اعزام زائران و همچنین ارائه خدمات رفاهی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید شکل گرفته است و در همین راستا، پایگاه‌های ویژه‌ای برای استقرار امکانات لجستیکی و فرهنگی این هفت شهر در نقاط استراتژیک و پرتردد شهر قم تعیین شده است تا زائران شهرهای مختلف بتوانند به سهولت از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند.

وی افزود: جانمایی پایگاه‌های خدمت‌رسانی این شهرداری‌ها با رویکرد توزیع مناسب خدمات صورت گرفته است؛ به طوری که پایگاه خدمت‌رسانی شهر همدان در جوار امامزاده سید معصوم(ع)، پایگاه‌های شهرهای اراک و خرم‌آباد در جوار امامزاده جمال‌الدین(ع)، پایگاه شهر سمنان در محل پارک‌سوار شمالی و پایگاه شهر اصفهان نیز در محدوده مسجد امام حسن عسکری(ع) به ارائه خدمات اسکان و پذیرایی به زائران و عزاداران می‌پردازند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم با بیان اینکه این مدل همکاری می‌تواند الگوی موفقی برای رویدادهای ملی باشد، خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شهرداری‌های سراسر کشور در مناسبت‌های بزرگ مذهبی و ملی، علاوه بر آنکه فشارهای اجرایی را از دوش مدیریت شهری قم برمی‌دارد، زمینه‌ساز هم‌افزایی، انتقال تجربیات و تعامل پایدار میان مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری در سطح ملی خواهد بود.

ذاکری رئوف در پایان تأکید کرد: نیروهای مستقر در این پایگاه‌ها به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از توان خادمان افتخاری و کادر شهرداری‌های مذکور، آماده استقبال از کاروان‌های زائران هستند و برنامه‌های فرهنگی متناسب با ایام سوگواری شهادت رهبر انقلاب نیز در این پایگاه‌ها برای زائران تدارک دیده شده است.

کد مطلب 6880872

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