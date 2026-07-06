به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکری رئوف ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام خبر حضور فعال نیروهای خدماتی و فرهنگی هفت کلان‌شهر کشور در قم اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور میلیونی زائران و لزوم خدمات‌رسانی گسترده، نشستی هماهنگ با مدیران فرهنگی شهرهای اراک، اصفهان، سمنان، خرم‌آباد، همدان، ساوه و کاشان برگزار شد که دستاورد آن مشارکت مستقیم این کلان‌شهرها در میزبانی از زائران بود.

ذاکری رئوف افزود: این همکاری چندجانبه با هدف تمرکز بر اطلاع‌رسانی صحیح، ساماندهی روند ثبت‌نام و اعزام زائران و همچنین ارائه خدمات رفاهی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید شکل گرفته است و در همین راستا، پایگاه‌های ویژه‌ای برای استقرار امکانات لجستیکی و فرهنگی این هفت شهر در نقاط استراتژیک و پرتردد شهر قم تعیین شده است تا زائران شهرهای مختلف بتوانند به سهولت از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند.

وی افزود: جانمایی پایگاه‌های خدمت‌رسانی این شهرداری‌ها با رویکرد توزیع مناسب خدمات صورت گرفته است؛ به طوری که پایگاه خدمت‌رسانی شهر همدان در جوار امامزاده سید معصوم(ع)، پایگاه‌های شهرهای اراک و خرم‌آباد در جوار امامزاده جمال‌الدین(ع)، پایگاه شهر سمنان در محل پارک‌سوار شمالی و پایگاه شهر اصفهان نیز در محدوده مسجد امام حسن عسکری(ع) به ارائه خدمات اسکان و پذیرایی به زائران و عزاداران می‌پردازند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم با بیان اینکه این مدل همکاری می‌تواند الگوی موفقی برای رویدادهای ملی باشد، خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شهرداری‌های سراسر کشور در مناسبت‌های بزرگ مذهبی و ملی، علاوه بر آنکه فشارهای اجرایی را از دوش مدیریت شهری قم برمی‌دارد، زمینه‌ساز هم‌افزایی، انتقال تجربیات و تعامل پایدار میان مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری در سطح ملی خواهد بود.

ذاکری رئوف در پایان تأکید کرد: نیروهای مستقر در این پایگاه‌ها به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از توان خادمان افتخاری و کادر شهرداری‌های مذکور، آماده استقبال از کاروان‌های زائران هستند و برنامه‌های فرهنگی متناسب با ایام سوگواری شهادت رهبر انقلاب نیز در این پایگاه‌ها برای زائران تدارک دیده شده است.