زائران پیش از شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید در قم مسیرها را بشناسند

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ذاکریرئوف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین اقدام در رویداد تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم، آمادهسازی ذهنی زائران پیش از ورود به شهر و هدایت آنان از نخستین لحظات حضور در قم است.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم افزود: زائران باید پیش از حضور در مراسم، از مسیرهای تردد، نحوه دسترسی به محل برگزاری و خدماتی که در طول مسیر برای آنان پیشبینی شده است، آگاهی کامل داشته باشند تا از ازدحامهای غیرضروری جلوگیری شود.
باید مسیرهای منتهی به مراسم بهدرستی معرفی شود
ذاکریرئوف گفت: نصب تابلوهای راهنما، ایجاد کیوسکهای اطلاعرسانی و استقرار پایگاههای هدایت زائران در نقاط مختلف شهر از جمله اقداماتی است که میتواند نقش مؤثری در ساماندهی جمعیت و کاهش سردرگمی مردم ایفا کند.
وی افزود: اطلاعرسانی میدانی در کنار هدایت مناسب زائران، امکان بهرهگیری مطلوب از ظرفیتهای شهری را فراهم میکند و موجب تسهیل خدمترسانی به شرکتکنندگان خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به تجربه برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: لازم است مسیرهای فرعی منتهی به محور اصلی مراسم به شکل دقیق برای مردم تبیین شود تا از تمرکز بیش از اندازه جمعیت در یک نقطه جلوگیری شده و توزیع مناسبتری در سطح شهر شکل گیرد.
وی ادامه داد: حضور مردم در خیابانها و معابر منتهی به مسیر اصلی نیز بخشی از مراسم تشییع محسوب میشود و ضرورتی ندارد همه زائران تنها در بلوار پیامبر اعظم(ص) مستقر شوند.
ذاکریرئوف با تأکید بر اینکه مدیریت مرحلهای ورودیهای شهر از الزامات برگزاری این مراسم است، گفت: هدایت تدریجی جمعیت علاوه بر ایجاد نظم بیشتر، امکان ارائه خدمات مناسبتر به زائران را نیز فراهم خواهد کرد.
وی افزود: ظرفیت رسانهها، صداوسیما، فضای مجازی و شبکههای مردمی باید از هماکنون برای اطلاعرسانی دقیق به کار گرفته شود تا زائران با آگاهی کامل نسبت به مسیرها، خدمات و نحوه حضور در مراسم، راهی شهر مقدس قم شوند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: تحقق برگزاری مراسمی باشکوه، منظم و متناسب با جایگاه معنوی شهر مقدس قم، مستلزم هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی، خدماتی، فرهنگی و تمامی مجموعههای دخیل در برگزاری این رویداد بزرگ است.
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