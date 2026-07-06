تدارکات وزارت حمل و نقل عراق برای تشییع پیکر رهبر شهید ایران در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، وزارت حمل و نقل عراق امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که ۴۰۰ اتوبوس و ۶ قطار برای جابجایی شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای رهبر شهید ایران اختصاص داده است.

در بیانیه وزارت حمل و نقل عراق آمده است: شرکت حمل و نقل مسافران و هیئت ها ۴۰۰ اتوبوس برای جابجایی شهروندان حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده است.

وزارت حمل و نقل عراق بیان کرد: همچنین ۳ قطار از بغداد به سمت کربلا و ۳ قطار دیگر از بصره به کربلا اختصاص داده شده است و امکان افزایش سفرها به صورت رفت و برگشت وجود دارد.

وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه خود از شهروندان خواستار حفظ تردد روان و عدم ازدحام و هماهنگی با طرف‌های ذیربط درخصوص پرونده حمل و نقل خصوصی شد و بیان کرد که گاراژهای بغداد و استان‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ساماندهی سطح بالایی در روز تشییع و پس از آن وجود خواهد داشت.