دعوت حکیم از مردم عراق برای حضور گسترده در مراسم تشییع قائد شهید امت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق با دعوت از ملت این کشور برای حضور گسترده در مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، این حضور را پیامی از همبستگی و پیوند عمیق میان دو ملت ایران و عراق دانست.

سید عمار حکیم از ملت عراق خواست در مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران، حضوری گسترده داشته باشند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق ضمن اینکه خواستار حضور و مشارکت گسترده مردم عراق در این مراسم شد، تأکید کرد که این حضور، پیام همبستگی، وفاداری و پیوند عمیق میان دو ملت برادر ایران و عراق خواهد بود.