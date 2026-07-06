مشارکت ۳ هزار فعال رسانه ای در مراسم تشییع رهبر شهید در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، سعد معن رئیس واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق از تکمیل و پایان تمامی اقدامات و تمهیدات برای تشییع پیکر رهبر شهید ایران در کربلای معلی و نجف اشرف خبر داد.
وی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با یوسف کناوی استاندار نجف اشرف اعلام کرد که تشییع رهبر شهید ایران با حضور هیئت رسمی و هیئت عالی رتبه ایران در فرودگاه نجف اشرف انجام میشود.
معن افزود که جلسات مستمری برای نظارت بر طرحهای تدوینشده برای برگزاری مراسم تشییع، با حضور تمامی یگانهای سازمانهای امنیتی و هوانیروز ارتش در حال برگزاری است.
وی توضیح داد که مسیر مراسم تشییع از پلهای صدرین تا حرم علوی، به طول ۶ کیلومتر، خواهد بود و ۳۵۱ موکب حسینی نیز در این مراسم مشارکت خواهند داشت.
وی افزود که بیش از ۶۰۰ خبرنگار عرب و خارجی در مراسم تشییع حضور خواهند داشت. همچنین بیش از ۳ هزار فعال رسانهای عراقی، عربی و خارجی، مراسم تشییع را پوشش خواهند داد.
وی افزود که کمیتهای عالی به همراه چندین کمیته فرعی برای نظارت بر تدارکات مربوط به مراسم تشییع رهبر ایران تشکیل شده و تمامی مقدمات و آمادگیهای لازم برای برگزاری این مراسم تکمیل شده است.
وی توضیح داد که مسیر مراسم تشییع سید علی خامنهای در شهر کربلای معلی ۵.۸ کیلومتر طول خواهد داشت و در مجموع ۷۵۱ موکب در نجف اشرف و کربلای معلی در این مراسم مشارکت خواهند داشت و این تعداد ممکن است افزایش یابد.
وی در ادامه خبر داد که ۲ هزار و ۵۰۰ دوربین و ۲۳ مرکز پخش زنده، مسئولیت پوشش رسانهای مراسم تشییع را بر عهده خواهند داشت و ۱۵۰ دستگاه آمبولانس برای اجرای طرح خدمات درمانی و امدادی ویژه این مراسم در استانهای نجف اشرف و کربلا اختصاص یافته است.
معن در ادامه اعلام کرد که یک طرح ویژه برای مدیریت ترافیک در استانهای نجف اشرف، کربلای معلی و استانهای همجوار در راستای تضمین روانی تردد در طول برگزاری مراسم تشییع تدوین شده است.
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