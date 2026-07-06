سرداررجبی: وحدت مردم مانع نفوذ دشمنان از طریق مرزهای آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی بعد از ظهر دوشنبه در جمع وداع جاماندگان ارومیه با رهبر شهید، گفت: شهادت مقام معظم رهبری نهتنها موجب تزلزل کشور نشد، بلکه تراز قدرت ملت و نیروهای مسلح را در مقیاس جهانی ارتقا داد.
وی با قدردانی از حضور حماسی و بی وقفه مردم آذربایجان غربی در چهار ماه اخیر، این حضور را سد محکمی در برابر توطئههای دشمن دانست و گفت: شما مردم ، چه شیعه و چه سنی، چه کرد و چه آذری، با وحدت و همدلی، فضا را بر دشمن برای هرگونه سوءاستفاده بستید و هدف اصلی آنان را ناکام گذاشتید.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به برآوردهای غلط دشمن در روزهای نخست اظهار کرد: دشمن بر اساس دادههای نظامی خود، قصد داشت در همان روزهای ابتدایی کشور را وادار به تسلیم کند، اما محاسبات آنها غلط بود؛ چرا که آنان ایمان، استقامت و تابآوری مردم را که قابل اندازهگیری با تجهیزات نظامی نیست، نادیده گرفته بودند.
سردار رجبی تصریح کرد: در دورهای که رهبری و زعامت ملت در تعلیق کوتاه بود، مردم خود، صاحب واقعی انقلاب شدند و همان گونه که امام شهیدمان وصیت کرده بود، از انقلاب دفاع کردند. این عظمت مکتبی است که ایشان بنا نهادند.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و مرزبانی) در این مکتب افزود: آموزههای امام شهید باعث شد تا دقایقی پس از شهادت فرماندهان تراز اول، ملتی خونخواه و بیدار در تراز تاریخ به پا خیزد. این یعنی دشمن ما، با ملتی مواجه است که ضعفهایش به قوت تبدیل شده است.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه های تفرقه افکنانه، گفت: دشمن اکنون عاجز مانده و به اختلافات داخلی امید بسته است. وظیفه همه صاحبان نظر این است که در مسیر همبستگی قدم بردارند و نشان دهند که جامعه انقلابی، جایی برای اتهامزنی و تفرقه ندارد.
وی با اشاره به جایگاه فعلی کشور در عرصه بینالمللی خاطرنشان کرد: ما امروز در بالای قله ایستادهایم و رمز تداوم این جایگاه، همدلی و توجه ویژه به انسجام ملی است تا دشمن را بیش از پیش ناامید کنیم.
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