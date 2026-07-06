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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

مشارکت الزیدی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در نجف

مشارکت الزیدی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در نجف

یک منبع عراقی اعلام کرد که نخست وزیر عراق در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در نجف اشرف شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عراقی اعلام کردند که علی الزیدی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در نجف حضور می‌یابد.

یک منبع عراقی به العراق الاخباریه خبر داد که علی الزیدی نخست وزیر عراق در مراسم تشییع پیکر سید علی خامنه ای رهبر شهید ایران در نجف شرکت خواهد کرد.

پیشتر یوسف کناوی استاندار نجف اشرف گفته بود: پیکر رهبر شهید ایران فردا به همراه رئیس جمهور و رئیس مجلس این کشور و فرزند بزرگ ایشان وارد نجف خواهد شد.

وی همچنین از تکمیل تمامی تمهیدات و آمادگی‌های امنیتی، خدماتی و لجستیکی ویژه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شهید علی خامنه‌ای خبر داده بود.

کد مطلب 6880977

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