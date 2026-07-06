مشارکت الزیدی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عراقی اعلام کردند که علی الزیدی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران در نجف حضور می‌یابد.

یک منبع عراقی به العراق الاخباریه خبر داد که علی الزیدی نخست وزیر عراق در مراسم تشییع پیکر سید علی خامنه ای رهبر شهید ایران در نجف شرکت خواهد کرد.

پیشتر یوسف کناوی استاندار نجف اشرف گفته بود: پیکر رهبر شهید ایران فردا به همراه رئیس جمهور و رئیس مجلس این کشور و فرزند بزرگ ایشان وارد نجف خواهد شد.

وی همچنین از تکمیل تمامی تمهیدات و آمادگی‌های امنیتی، خدماتی و لجستیکی ویژه مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شهید علی خامنه‌ای خبر داده بود.