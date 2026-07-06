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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

احمد سلمان: حضور باشکوه در مراسم تشییع نماد مبارزه مردم با آمریکاست

احمد سلمان: حضور باشکوه در مراسم تشییع نماد مبارزه مردم با آمریکاست

مدیر مرکز اهل‌البیت در تونس، در حاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران حضور در این مراسم را نماد حمایت از «مسیر حق» خواند و گفت: دنیا از دیدن تصاویر امروز تهران شگفت‌زده خواهد شد..

به گزگارش خبرگزاری مهر، شیخ احمد سلمان، مدیر مرکز اهل‌البیت در تونس، در حاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران حضور در این مراسم را نماد حمایت از «مسیر حق» خواند و گفت: دنیا از دیدن تصاویر امروز تهران شگفت‌زده خواهد شد.

وی با بیان اینکه حضور در این مراسم «مصداق مبارزه با آمریکا» است، اظهار داشت: هر کس که امروز در این مراسم حضور یافته، حمایت خود را از مسیر حق اعلام کرده است.

مدیر مرکز اهل‌البیت در تونس همچنین با بیان اینکه «امروز جریان و شبکه فاسد اپستین در مقابل جریان حق ایستاده است» و افزود: «دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ترامپ و آمریکا از هیچ اقدامی برای ضربه زدن به جریان حق دریغ نمی‌کنند.»

شیخ احمد سلمان در ادامه، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع را نماد حمایت ملت ایران از اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: «چنین مراسم بی‌نظیری برای تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، پیامی روشن و شفاف برای دشمنان ایران و جهان اسلام دارد و بیانگر پایبندی مردم ایران به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است

کد مطلب 6880957
محسن صمیمی

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