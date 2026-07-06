دارالعباده یزد یکپارچه در سوگ رهبر شهید انقلاب

حجت‌الاسلام روح‌الله رحمانی‌شمس در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت رهبر انقلاب، برنامه دقیق مجالس ترحیم و یادبود رهبر شهید انقلاب را در سراسر شهرستان‌های استان اعلام کرد و از مردم برای حضور گسترده مردم در این آیین‌ها دعوت کرد.

رحمانی با تشریح جزئیات این برنامه‌ها اظهار داشت: مراسم‌های ترحیم و گرامیداشت شهید انقلاب به تفکیک شهرستان‌ها و با برنامه‌ریزی مشخص به شرح زیر برگزار خواهد شد تا عموم مردم مومن استان امکان حضور در این مجالس را داشته باشند.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی این مجالس در تک‌تک شهرستان‌ها افزود: در شهرستان ابرکوه، این مراسم در روز ۱۸ تیرماه از ساعت ۲۱ در محل میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مردم شریف شهرستان اردکان در روز ۱۹ تیرماه و بعد از اقامه نماز مغرب، در حسینیه کوشک‌نو گرد هم خواهند آمد همچنین آیین گرامیداشت در شهرستان اشکذر، روز ۱۸ تیرماه از ساعت ۲۰ در حسینیه سفید این شهرستان برپا می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: مراسم یادبود در شهرستان بافق، روز ۱۹ تیرماه راس ساعت ۲۱ در آستان مقدس امامزاده عبدالله بافق برگزار خواهد شد.

رحمانی بیان کرد: مسجد جامع شهرستان بهاباد نیز در روز ۱۸ تیرماه از ساعت ۲۰ میزبان عزاداران و عموم مردم این منطقه است همچنین در شهرستان تفت، مراسم گرامیداشت در روز ۱۸ تیرماه و پس از اقامه نماز مغرب در حسینیه امام اقامه خواهد شد.

وی گفت: مردم انقلابی شهرستان خاتم می‌توانند در روز ۱۸ تیرماه از ساعت ۲۰:۳۰ در میدان جمهوری اسلامی این شهرستان حضور یابند همچنین در شهرستان زارچ، مراسم ترحیم در روز ۲۲ تیرماه و بعد از نماز مغرب در حسینیه بزرگ زارچ منعقد می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: آیین بزرگداشت در شهرستان مروست، روز ۱۸ تیرماه بعد از نماز مغرب در حسینیه مروست برگزار می‌شود.

رحمانی گفت: در شهرستان مهریز، این مراسم در روز ۲۱ تیرماه و پس از نماز مغرب در حسینیه اعظم مزویرآباد برپا خواهد شد. همچنین مصلای امام خمینی (ره) شهرستان میبد نیز در روز ۲۲ تیرماه بعد از نماز مغرب میزبان مردم ولایتمدار این شهرستان است.

وی بیان کرد: همچنین در مرکز استان و در شهر یزد، دو برنامه محوری تدارک دیده شده است؛ برنامه نخست از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۳ تیرماه بعد از نماز مغرب در حسینیه امیرچقماق، و برنامه دوم در روز ۲۳ تیرماه از ساعت ۷ صبح در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: تمامی تدابیر و هماهنگی‌های لازم با تشکل‌های دینی، هیئات مذهبی و فرمانداری‌ها اندیشیده شده است تا این مراسم‌ها به خوبی در شأن و جایگاه والای شهید انقلاب برگزار شود.