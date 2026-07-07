میراث معنوی و راهبردی رهبر شهید انقلاب سرمایه ماندگار امت اسلامی است

آیتالله محمد عبادیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه رفیع امام شهید در تاریخ انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شخصیت امام شهید را نباید صرفاً در چارچوب یک جایگاه رسمی، سیاسی یا مدیریتی تحلیل کرد؛ ایشان شخصیتی برخاسته از متن ایمان، جهاد، مردمداری، مقاومت و هدایت امت بود و به همین دلیل، شهادت او نیز تنها فقدان یک شخصیت برجسته نیست، بلکه واقعهای بزرگ در امتداد تاریخ مجاهدتهای اسلام ناب محمدی است.
وی افزود: امام شهید در طول دوران مسئولیت و حیات مبارک خود، پرچمدار عزت ملت ایران، مدافع استقلال کشور، حامی مستضعفان، امیدبخش جبهه مقاومت و تبیینگر مسیر آینده انقلاب اسلامی بود. چنین شخصیتی متعلق به یک نسل، یک جغرافیا یا یک دوره خاص نیست؛ بلکه سرمایهای ماندگار برای امت اسلامی و الگویی زنده برای همه ملتهایی است که به دنبال استقلال، کرامت، عدالت و رهایی از سلطه قدرتهای استکباری هستند.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه آیین تشییع امام شهید باید متناسب با عظمت شخصیت و جایگاه تاریخی ایشان برگزار شود، تصریح کرد: تشییع امام شهید فقط یک مراسم نیست؛ یک بیعت دوباره، یک تجدید عهد عمومی و یک صحنه آشکار از پیوند امت با ولایت است. مردم در چنین روزهایی فقط برای وداع نمیآیند، بلکه برای اعلام ادامه راه، برای نمایش وفاداری، برای دفاع از آرمانها و برای نشان دادن بلوغ تاریخی خود در میدان حاضر میشوند.
آیتالله عبادیزاده ادامه داد: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کردهاند میان مردم و ولایت فاصله ایجاد کنند، امید اجتماعی را تضعیف کنند، جبهه مقاومت را منزوی نشان دهند و ملت ایران را خسته و بیانگیزه معرفی کنند؛ اما حضور مردم در تشییع امام شهید، همه این محاسبات را بر هم خواهد زد. این حضور، یک پیام روشن برای جهان دارد و آن اینکه ملت ایران، ملت عهد، ایمان، وفاداری و بصیرت است.
وی با تأکید بر اینکه تشییع امام شهید باید به نقطه وحدت ملی تبدیل شود، گفت: در چنین رخداد بزرگی، همه سلیقهها، جریانها، اقشار، قومیتها و گروههای اجتماعی باید خود را ذیل پرچم واحد اسلام، ایران، انقلاب و ولایت تعریف کنند. عظمت امام شهید بهگونهای است که میتواند همه دلهای مؤمن، دلسوز و وطندوست را در کنار یکدیگر قرار دهد. امروز هر نوع اختلافافکنی، حاشیهسازی، دوقطبیسازی یا کمتوجهی به اقتضائات این صحنه تاریخی، خلاف مصلحت کشور و خلاف شأن این واقعه عظیم است.
امام جمعه بندرعباس با اشاره به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تشییع امام شهید بیان کرد: یکی از مهمترین آثار این تشییع، بازتولید سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی است. جامعه وقتی در یک موقعیت بزرگ تاریخی گرد هم میآید، خاطره مشترک، احساس مشترک، ایمان مشترک و مسیر مشترک پیدا میکند. این سرمایه اجتماعی، پشتوانه آینده کشور و عامل عبور ملت از بحرانها، فشارها و تهدیدهای پیش رو خواهد بود.
وی افزود: نسل جوان باید در این واقعه تاریخی، چهره حقیقی انقلاب اسلامی را ببیند؛ انقلابی که بر پایه ایمان، مقاومت، عدالتخواهی، عقلانیت، مردمباوری و امید به آینده بنا شده است. اگر این تشییع بهدرستی روایت شود، میتواند برای نسل جدید یک کلاس بزرگ تربیتی و معرفتی باشد؛ کلاسی که در آن مفهوم ولایت، شهادت، امت، مسئولیت اجتماعی، عزت ملی و استمرار راه انقلاب معنا پیدا میکند.
آیتالله عبادیزاده با تأکید بر نقش رسانهها در ثبت و روایت این رخداد گفت: رسانهها در این روزها فقط گزارشگر یک مراسم نیستند؛ بلکه راویان یک فصل مهم از تاریخ انقلاب اسلامیاند. روایت رسانهای باید دقیق، منصفانه، فاخر، عاطفی، هویتساز و امیدآفرین باشد. نباید اجازه داد عظمت حضور مردم، عمق عاطفه عمومی، پیامهای سیاسی و معنوی تشییع و ابعاد تمدنی این واقعه در روایتهای سطحی، شتابزده یا صرفاً احساسی محدود شود.
وی ادامه داد: رسانهها باید هم اشک مردم را ببینند، هم عهد مردم را؛ هم سوگ ملت را روایت کنند، هم امید ملت را؛ هم عظمت فقدان را نشان دهند و هم قدرت استمرار را. امام شهید راهی را بنا کرد که با شهادت متوقف نمیشود، بلکه خون شهیدان همیشه مسیر حق را روشنتر و اراده ملتها را قویتر میکند.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با اشاره به نقش استانها در برگزاری آیینهای مرتبط با تشییع امام شهید عنوان کرد: هرمزگان به عنوان استانی راهبردی، مرزی، ساحلی، مردمی و متصل به جبهه بزرگ خلیج فارس، وظیفه دارد در این صحنه تاریخی حضوری پرشور، منظم، مؤمنانه و عزتمندانه داشته باشد. مردم هرمزگان در همه مقاطع حساس انقلاب، از دفاع مقدس تا پشتیبانی از جبهه مقاومت، نشان دادهاند که پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند و در این صحنه نیز با همه ظرفیتهای مردمی، فرهنگی، رسانهای، مذهبی و اجتماعی خود ایفای نقش خواهند کرد.
آیتالله عبادیزاده گفت: هیئات مذهبی، مساجد، ائمه جمعه و جماعات، گروههای جهادی، فعالان فرهنگی، جوانان، بانوان، اصناف، دانشگاهیان، دانشآموزان و همه اقشار مردم باید خود را در این میدان مسئول بدانند. این تشییع، آیین یک نهاد یا یک دستگاه نیست؛ آیین یک ملت است. هر کس به اندازه توان خود باید سهمی در تعظیم این شعائر، تکریم امام شهید و انتقال پیام این واقعه به نسلهای آینده داشته باشد.
وی با بیان اینکه نظم، آرامش و شکوه باید سه ویژگی اصلی برنامههای تشییع باشد، خاطرنشان کرد: عظمت این مراسم فقط به جمعیت نیست؛ به کیفیت حضور، نظم اجتماعی، رعایت کرامت مردم، هماهنگی دستگاهها، احترام به خانوادهها، توجه به سالمندان، بانوان و کودکان، و پرهیز از هرگونه رفتار احساسیِ خارج از چارچوب نیز بستگی دارد. هرچه این مراسم منظمتر، مردمیتر و باشکوهتر برگزار شود، پیام آن رساتر و اثر آن ماندگارتر خواهد بود.
امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به پیام منطقهای و بینالمللی تشییع امام شهید گفت: جبهه مقاومت، ملتهای آزاده و همه دوستداران استقلال و عدالت در جهان، این صحنه را با دقت دنبال خواهند کرد. امام شهید تنها متعلق به ایران نبود؛ صدای مظلومان، پشتیبان مقاومت و نماد ایستادگی در برابر نظام سلطه بود. بنابراین تشییع ایشان میتواند به نمادی از همبستگی ملتهای آزاده و تجدید روحیه جبهه مقاومت تبدیل شود.
وی افزود: دشمن تصور میکند با فقدان شخصیتهای بزرگ، مسیر ملتها متوقف میشود؛ در حالی که منطق شهادت در فرهنگ اسلامی دقیقاً برخلاف این تصور است. شهادت، پایان اثرگذاری نیست؛ آغاز تکثیر پیام است. خون شهید، حقیقت را از محدوده زمان و مکان عبور میدهد و آن را به یک سرمایه زنده، الهامبخش و حرکتآفرین تبدیل میکند.
آیتالله عبادیزاده تأکید کرد: امروز وظیفه همه ما این است که با عقلانیت، بصیرت، همدلی و اخلاص، این واقعه بزرگ را به بهترین شکل مدیریت، روایت و منتقل کنیم. تشییع امام شهید باید صحنهای از وفاداری، وحدت، عزت، آرامش و امید باشد؛ صحنهای که در تاریخ بماند و به نسلهای آینده نشان دهد که ملت ایران چگونه در لحظههای بزرگ، با ایمان و بصیرت در میدان حاضر میشود و راه امام و شهیدان را ادامه میدهد.
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